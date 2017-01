El ascenso define el futuro de la categoría

Fotos PESIMISMO. El vicepresidente de Nueva Chicago y representante del Nacional B, Daniel Ferreiro, aseguró que es complicado el reinicio de las actividades.

17/01/2017 -

Dirigentes de la Primera B Nacional tendrán hoy su primera reunión anual para definir qué rumbo toma la categoría tras las gestiones de búsqueda de unidad que iniciaron Daniel Angelici, Claudio "Chiqui" Tapia y Nicolás Russo.

Por Central Córdoba, estará presente el vicepresidente Bernardo Abruzzesse. Por lo pronto, el vice de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, habitual portavoz de la segunda categoría del futbol, consideró "inviable" que empiece a rodar la pelota en febrero si todo se mantiene como hasta ahora, sin ingresos, con las deudas de la Comisión Normalizadora y sin saber cuánto ingresará por la TV.

"Todas las categorías dependen de los derechos audiovisuales, salvo tres o cuatro equipos", dijo Ferreiro por radio La Red.

El dirigente dijo desconocer qué hablaron Tapia, el máximo referente del movimiento Ascenso Unido, y Angelici, quien propone la Superliga como la salvación.

Por el momento, Ferreiro se opone a apoyar la Superliga porque, el ascenso pierde "representatividad".

"Una representatividad prácticamente nula" que podría llegar a perder "muchos derechos jurídicos".

"Mañana (por hoy) nos vamos a reunir todos los clubes y veremos los pasos a seguir. De diciembre a esta parte no se modificó absolutamente nada. La B Nacional no va a empezar hasta que esté resuelto todo el orden de prioridades que mañana los presidentes van a tratar", sostuvo.

Por lo pronto, el "Ferro" se medirá hoy desde las 17 ante Comercio en otro ensayo amistoso

Otras cuestiones

El encuentro entre Tapia, Angelici y Toviggino, abrió también una puerta para el "orden del día" de la reunión que mantendrán hoy los clubes del ascenso.

Simultáneamente, "entre miércoles y jueves", según anunció el vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, habrá otro encuentro de los dirigentes de primera para continuar avanzando en pos de negociar ellos mismos con el gobierno nacional, sin pasar por el Comité de Regularización, la rescisión del contrato de Fútbol para Todos y las próximas ofertas que pueden llegar desde cadenas de televisión privadas.

Tinelli ya avisó que solamente aceptará ser presidente de la AFA si es un candidato "de consenso", algo que justamente pidió Tapia el sábado, tratando de reducir la amplitud de la brecha que hoy separa a los clubes de primera y los del ascenso, aunque por lo observado en las últimas horas se advirtió que cada uno sigue por su lado.

"Hoy no veo la posibilidad de que arranque el fútbol, lo que no implica que no estemos hablando con dirigentes de Primera para buscar una solución. Los que me conocen saben que hace 180 días que dije que íbamos a llegar a enero de 2017 con un torneo impracticable. Sin un presidente legítimo de la AFA no se puede rescindir un contrato como el de Fútbol para Todos", remarcó Ferreiro, un virtual "vocero" de "Chiqui" Tapia en estas circunstancias.

"La Comisión Regularizadora, que hoy debe estar por Disney hablando con Minnie o Mickey, le sugirió a la Fifa sobre el tema, pero la Asamblea es soberana y tiene potestad para convocar a elecciones. Por eso lo concreto es que debemos reformar el estatuto sí o sí", amplió el vicepresidente de Nueva Chicago.

Mientras tanto los clubes siguen padeciendo la falta de dinero para establecer pretemporadas "relativamente normales", muchos de ellos sufren sangrías en sus planteles por falta de pago, como el caso de Banfield (hoy el delantero uruguayo Santiago Silva estuvo en Agremiados junto al presidente Eduardo Spinosa), y ya hasta el 12 de febrero parece una fecha utópica para que empiece el campeonato de primera división y se empezó a hablar del 19 de ese mes.

"Agremiados es de todos, no de Sergio Marchi y Carlos Pandolfi", disparó ayer Juan Carlos Guzmán, fundador de la mutual "Futbolistas Solidarios", a propósito de la "desprotección" que sufren los jugadores retirados de parte de su sindicato.