Boca y Racing, en una dura puja por Marcelo Meli

17/01/2017 -

Boca Juniors está dispuesto a trabar la llegada a Racing Club del mediocampista Marcelo Meli, quien estuvo el último semestre a préstamo en el Sporting Lisboa de Portugal.

Si bien no hay información oficial al respecto, fuentes de la entidad de la Ribera le confiaron a Télam que el arribo del volante al club de Avellaneda "no está fácil" porque Boca "no estaría dispuesto a reforzar a una entidad del medio local".

"Además quedó un resquemor luego de que el técnico (Guillermo Barros Schelotto) pidió como refuerzo a Oscar Romero y el jugador se fue a España (Alavés) porque Racing no quiso negociar", amplió el vocero consultado.

La ficha de Meli, de 24 años, surgido en las divisiones inferiores de Colón de Santa Fe, pertenece todavía en un 50 por ciento a Boca. Ese porcentaje es el que la entidad xeneize no estaría dispuesto a venderle a su par de la ‘Academia’, al haber solicitado un monto base de 1,5 millones de dólares.

"La dirigencia (de Boca) cree que Racing ni siquiera escuchó la propuesta por (Oscar) Romero. Y ahora van a ser inflexibles con el tema Meli", agregó la fuente interpelada.

También surgió un interés de parte de Talleres de Córdoba por conseguir un préstamo del mediocampista ofensivo Federico Carrizo, quien no tuvo el rodaje esperado durante la pasada temporada.

En otro orden, la dirigencia boquense continúa a la búsqueda para contratar a un guardavallas, luego de frustrarse la llegada de Mariano Andújar, quien seguirá en Estudiantes de La Plata.

Descartado también el posible arribo de Franco Armani (Atlético Nacional de Medellín), la mira se orientó en Agustín Rossi, hoy en Defensa y Justicia pero cuyo pase pertenece también a Estudiantes.

El plantel xeneize trabajará esta semana en el predio de AFA en Ezeiza, a puertas cerradas, hasta el viernes, fecha en que viajará rumbo a Mar del Plata para disputar un encuentro de preparación, casualmente, con Estudiantes de La Plata.

La idea de Guillermo Barros Schelotto y su cuerpo técnico es afinar la parte física, pero no dejar de lado el roce con la bocha. Es una pretemporada atípica, que llega en medio de un torneo que encontró a Boca liderando, con 31 puntos, tres por delante de Newell’s y San Lorenzo. En el 2016 se jugaron 14 fechas y quedan otras 16 para el 2017, que todavía no tiene fecha oficial de reanudación.

Por lo pronto, Boca sigue trabajando en doble turno, buscando tener la base física que le permita hacerle frente al torneo local, único certamen a disputar en el primer semestre del año. También tendrá amistosos de verano: sábado 21 vs. Estudiantes, martes 24 vs. San Lorenzo y sábado 28 vs. River.