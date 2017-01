La ONU llamó a partes del conflicto sirio a abrir camino a la ayuda humanitaria

Fotos PEDIDO. Se realizó un llamamiento a la oposición y a las fuerzas de al Assad.

17/01/2017 -

La Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha, en sus siglas en inglés), la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han emitido una declaración conjunta en el marco del Foro Económico de Davos que se celebra hasta el viernes en Suiza acerca de la situación en Siria.

Las agencias denuncian que sus trabajadores siguen sin poder acceder a las 15 áreas cercadas del país, a pesar de los esfuerzos para lograr el cese definitivo de los combates, y tras la entrada en vigor el pasado 30 de diciembre del alto el fuego entre Damasco y la oposición armada.

La tregua no incluye ni al Estado Islámico, ni al Frente Fateh al Sham, última denominación del ex Frente al Nusra, antigua rama siria de Al Qaeda, que suelen actuar en áreas donde hay rebeldes que sí están cubiertos por el acuerdo, y en las que no cesan los combates.

En consecuencia, las aproximadamente 700.000 personas, entre los que se encuentran 300.000 niños, que residen en las zonas sitiadas no reciben ningún apoyo humanitario por parte de Naciones Unidas.

Impedimentos

Además, casi cinco millones de civiles, dos millones de ellos menores de edad, viven en áreas a las que es ‘extremadamente difícil’ acceder y distribuir ayuda humanitaria debido a la lucha, la inseguridad y el acceso restringido.

Según las agencias humanitarias, los niños corren un mayor riesgo de desnutrición, deshidratación, diarrea, enfermedades infecciosas y lesiones, y muchos necesitan apoyo después de haber estado expuestos a eventos traumáticos.

Además, mostraron su indignación ante el hecho de que las partes en conflicto continúan usando ‘como armas de guerra’ la negación de alimento, de agua, de suministros médicos y de otras formas de ayuda.

El conflicto en Siria ha causado ya una gran cantidad de víctimas fatales no solo en enfrentamientos bélicos, sino también a partir de la falta de acceso a servicios clave como el agua potable y la electricidad, producto de la guerra.