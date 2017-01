Richotti volverá a enfrentarse a Quimsa y vive un presente complicado en Peñarol

-

Quimsa se medirá esta noche ante el Peñarol de Marcelo Lorenzo Richotti, el entrenador que le dio el ascenso a la Liga Nacional. Después de la victoria de visitante contra Obras y en la previa del choque frente a la Fusión esta noche, el capitán del equipo Milrayitas campeón en la temporada 1993-1994 destacó: "Hay que poner la misma convicción, determinación y energía para tener más posibilidades de ganar. Sabemos que el camino es ese y no hay que apartarse. Tenemos un enero complicado y debemos entender que esa es la manera de jugar".

A su vez, Richotti expresó en declaraciones a Pick and Roll: "Se habla más de lo que se entrena. Técnicamente y tácticamente, más allá de algunas cosas puntuales de los rivales, no hablamos mucho. Pero el tema es el cambio de mentalidad, de energía y de concentración con la que encaramos los partidos. Contra Obras la sostuvimos fuerte durante 40 minutos y contra San Lorenzo tuvimos 4 minutos y 7 segundos de bajón y el partido se nos fue. Simplemente eso, hablamos mucho, porque todavía quedan muchos partidos y no es tiempo de resignarse, hay que luchar y seguir intentando mejorar. Contra Obras hicieron un partido buenísimo en todos los aspectos y eso nos permitió reencontrarnos con lo que pretendemos y ganar de visitante después de un montón de tiempo", cerró el ex entrenador de la Fusión.