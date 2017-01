José María Muscari y Gustavo Sofovich aseguran que no rematan entradas con "Los Corruptelli"

17/01/2017 -

El productor Gustavo Sofovich y el director teatral José María Muscari se juntaron para darle vida a "Los Corruptelli", la comedia de Villa Carlos Paz que ya es todo un éxito.

Con un notable elenco integrando por Graciela Alfano, Pablo Alarcón, Claribel Medina, Silvia Montanari, Fabián Gianola, Liliana Pécora, Christian Sancho y Noelia Marzol, la obra relata la historia de una familia que ha hecho de la corrupción un concepto de vida. Tratando con humor pero cuidado un tema tan delicado como la corrupción en el poder, Sofovich y Muscari ya lograron cautivar al público cordobés. "Nuestro balance de la primera quincena de enero es muy bueno. José está todos los días en la sala, mejorando y tratando de que la obra llegue a la excelencia. Siento orgullo de trabajar con una persona así, y el elenco tiene la camiseta puesta y la transpira desde las 9 de la mañana que salen a hacer la promoción hasta las 2 de la mañana arriba del escenario. Un productor no puede pedir más", dijo.

Ambos coincidieron en que con "Los Corruptelli" se dan el gusto de no rematar entradas. "Tenemos una obra que consideramos de excelencia. Pero hay una competencia desleal por los productores que en la segunda función salen a la cacería de la gente con entradas más baratas. Nosotros somos de los pocos elencos que mantenemos los precios, no atacamos a la persona que está en la puerta del teatro para ver si le puedo sacar plata del bolsillo. Con Los Corrputelli nos damos el lujo de no rematar entradas, el público nos eligió".