Los Manseros lo hicieron otra vez: batieron récord en el Festival de Jesús María

17/01/2017 -

Llevan 54 años en los escenarios, y una vez más fueron los artistas más convocantes del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, superando por varios miles de entradas vendidas a la noche en la que se presentó Soledad Pastorutti o el mismo Abel Pintos.

La noche en la que el tradicional grupo Los Manseros Santiagueños se presentó con su repertorio, se vendieron 22 mil entradas.

En esta ocasión, emocionalmente marcada por la ausencia de Guillermo "Fatiga" Reynoso, quien falleció el 29 de agosto del año pasado, Alito Toledo confesó a EL LIBERAL que tuvieron que secarse las lágrimas en varios momentos del show.

"No lo podíamos creer. No podíamos creer el amor que tiene la de la gente para con Los Manseros. Me emociono cuando recuerdo todo lo que pasó. La gente cantaba todas las canciones, todas, todas, desde que empezamos hasta que terminamos. Entre el público se podía ver que había un 80 por ciento de juventud. Es algo increíble lo que pasa con nosotros", dijo Alito, quien viajaba a Buenos Aires.

Por otra parte, señaló otro aspecto que le llama mucho la atención: "En Jesús María pareciera que esperan el día en el que se van a presentar Los Manseros para ir con sus carteles, sus pancartas en las que se leen los nombres de ciudades cercanas, de provincias cercanas, y de otras como Jujuy. Realmente no terminamos de creer lo que pasa entre el público y nosotros".

Y si hubo un momento en el que tanto los artistas como el público experimentaron la "piel de gallina", fue durante el homenaje a "Fatiga" Reynoso.

"Fue muy emocionante", contó Alito aún conmovido por todo lo vivido: "Fatiga se nos fue hace muy poco y lo extrañamos un montón porque fue una gran persona. Ha hecho tanto por la música, por Los Manseros... Lagrimeamos porque lo sentimos así. Fue muy emocionante escuchar el fervor de la gente coreando el nombre de Fatiga cuando proyectamos un video, igual que cuando lo hicimos en el Gran Rex. Todo eso nos emocionó", explicó Alito.

Uno de los hijos de "Fatiga", Martín, subió al escenario a agradecer y a hablar con la gente: "No puedo creer estar viendo una presentación de Los Manseros sin mi viejo", manifestó conmovido, lo que hizo que el público ovacionara aún más al grupo santiagueño.

De boca de los organizadores del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, en su 52ª edición, Los Manseros recibieron las felicitaciones una vez finalizada su presentación. "Nos vinieron a ver al camarín y nos dijeron que fue otra noche récord. Es el tercer ‘Manserazo’consecutivo. Según nos contaron se vendieron más de 22 mil entradas; 20 habían vendido durante la presentación de la Sole (Pastorutti) y cerca de 18, cuando estuvo Abel (Pintos). Fue una noche muy Manseros", manifestó orgulloso Toledo.

El grupo santiagueño cantó hasta casi las cuatro de la madrugada, con la multitud coreando las canciones y el campo de la doma convertido en una pista de baile.