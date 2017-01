Un medio extranjero afirma que el fernet es la bebida más intomable del mundo

17/01/2017 -

Los argentinos sabemos que el fernet es un gusto adquirido y que, principalmente, debe prepararse con una bebida cola.

Pero claro, no todos tienen nuestro paladar: MarketWatch hizo una nota en la que se preguntó "¿Es esta la bebida más intomable del mundo ?".

Y en Twitter no los perdonaron.

@MarketWatch 30% Branca and 70% Coke. Taste it and then we can talk.