CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Enero 2017
A LAS 23.45 CASO CERRADO, SIN CENSURA
Por El Liberal
Hoy 21:28 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 TELEFE NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.45 EL SECRETO DE FERIHA
16.45 POR AMARTE ASI
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
23.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINUACIÓN)
23.45 CASO CERRADO, SIN CENSURA
00.30 UPLAY
01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
21.00 INTRATABLES
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO
18.00 CELIA
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA
22.00 EL PUNTO ROJO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 SARAS Y KUMUD
18.00 LAS PUERTAS
19.00 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASION POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 EL ELEGIDO DEL VERANO
16.30 CIRCUITO ARGENTINO
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CHIKUCHIS
19.00 ESPÍRITUS
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 PAISANOS
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN
22.30 LA TOCATA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS - MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.29 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN 2016
08.00 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS MUNDOS
10.08 UN VIAJE DE AQUELLOS
11.50 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- BOGOTÁ
12.03 LA MOMIA REGRESA
14.47 ACADEMIA DE VAMPIROS
17.00 ESPEJITO, ESPEJITO
19.16 LA MOMIA REGRESA
22.00 HAPPY FEET
TCM
07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.00 MÁS CORAZÓN QUE ODIO
10.10 OPERACIÓN DRAGÓN
12.05 TOMBSTONE
14.35 KRAMER VS. KRAMER
16.45 MEJOR EN EXPOSICION
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 ESPANGLISH
TNT
07.17 ENCANTADA
09.06 OZ. EL PODEROSO
11.25 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN
14.08 JACK, EL CAZAGIGANTES
16.15 EL HOMBRE ARAÑA
18.23 CELULAR
20.08 DOS LOCOS EN PATRULLA
22.00 RIDDICK
00.07 CRANK 2. ALTO VOLTAJE
01.52 EL CÓDIGO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: GRIS
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: RESCATE
11.00 HOUSE: HIJO DE PACIENTE EN COMA
12.00 HOUSE: EL JUEGO DEL TOPO
12.50 CHICAGO P.D: 20.30 H
13.40 VOLVER AL FUTURO
16.00 HOUSE: BUSCANDO A JUDAS
17.00 HOUSE: FELICES PEQUEÑAS NAVIDADES
18.00 CHICAGO P.D: A MI MANERA
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: PAPI
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: POSESIÓN
21.00 CHICAGO FIRE: CIEN
22.00 VOLVER AL FUTURO II
24.10 CHICAGO FIRE: CIEN
01.10 CHICAGO P.D: 20.30 H
02.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: PAPI
STUDIO UNIVERSAL
10.15 FULLSCREEN
10.45 ELIGIENDO A MAMÁ
13.00 LOS PIRATAS DEL ROCK
15.00 NÁUFRAGO
15.45 SOLICITUD DE ADMISIÓN
18.00 UN DESMADRE DE VIAJE
20.00 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN
22.00 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES
24.20 EL SEDUCTOR
01.55 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES
02.55 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
A DÓNDE IR
SIXTO BAR
(BELGRANO (S) 1991)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22, FRANCO IBÁÑEZ PRESENTA “DESCÚBRAME”.
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 22, NOCHE DE FOLCLORE CON NELSON ALBARRACÍN, GANADOR DEL FESTIVAL DE LA CHACARERA 2016.
+JUEVES 19, A LAS 22.30, MELÓDICOS CON CRISTIAN CACCIOLATTI, FLORENCIA TROUVE, EMA TÉVEZ Y MILTON MOLINA.
+VIERNES 20, A PARTIR DE LAS 22.30, ACÚSTICOS DEL ROCK NACIONAL CON FLOR TROUVE, EMA TÉVEZ, CAMILA CORNET, CARO PRADOS, ALE SUÁREZ, HERNÁN GUERRA, Y LA BANDA OPEN SOURCE.
DELFINA RESTOBAR
(AVDA. ROCA 353)
+JUEVES 19, A LAS 22.30, FRANCO IBÁÑEZ Y NELSON ALBARRACÍN, PRESENTARÁN BALADAS EN ESPAÑOL Y FOLCLORE.
LA POSTA
(RUTA 34, BELTRÁN)
+VIERNES 20, A PARTIR DE LAS 23, FOLCLORE CON GRITO SANTIAGUEÑO, Y LATINOS, CUMBIA, ROCK CON MOCHO BLUES.
CINES
SUNSTAR
SING ¡VEN Y CANTA! (3D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY -18:00 (Cast)
BELLEZA INESPERADA (2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY -17:20 (Cast) 19:30 (Cast) -15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:30 (Cast)
HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):
HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)
HOY - 21:40 (Subt)
PASAJEROS (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY - 17:00 (Cast)
¿POR QUÉ ÉL? (2D):
COMEDIA (+ 16 años)
HOY- 19:30 (Subt)
INVASIÓN ZOMBIE (2D):
TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)
HOY - 22:00 (Subt)
ALIADOS (2D):
ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13 años)
HOY - 16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALIADOS 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
20:00-22:30 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/ RESERVA
20:20- (TODOS LOS DIAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
LA REENCARNACIÓN 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO
18:10-22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS
20:20- (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:30
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP
17:20- 18- 19:40- 22 (Todos los días)