CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Enero 2017

A LAS 23.45 CASO CERRADO, SIN CENSURA

Hoy 21:28 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 TELEFE NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.45 EL SECRETO DE FERIHA

16.45 POR AMARTE ASI

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA

23.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINUACIÓN)

23.45 CASO CERRADO, SIN CENSURA

00.30 UPLAY

01.15 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

21.00 INTRATABLES

CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO

18.00 CELIA

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA

22.00 EL PUNTO ROJO

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 SARAS Y KUMUD

18.00 LAS PUERTAS

19.00 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASION POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 EL ELEGIDO DEL VERANO

16.30 CIRCUITO ARGENTINO

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CHIKUCHIS

19.00 ESPÍRITUS

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 PAISANOS

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN

22.30 LA TOCATA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS


13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD


14.00 FOLCLUB


14.30 DEPORTE EXPRESS - MUNDO MITRE


17.00 CONTACTO


17.30 ALGO EN COMÚN


19.30 PUERTO PESCA


20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA


20.30 MUNDO TURÍSTICO


21.00 NOTI EXPRESS


22.00 EXPRESS AMATEUR


PELÍCULAS

CINEMAX

07.29 ESPECIAL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN 2016

08.00 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS MUNDOS

10.08 UN VIAJE DE AQUELLOS

11.50 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y ALEGRÍA- BOGOTÁ

12.03 LA MOMIA REGRESA

14.47 ACADEMIA DE VAMPIROS

17.00 ESPEJITO, ESPEJITO

19.16 LA MOMIA REGRESA

22.00 HAPPY FEET

TCM

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.00 MÁS CORAZÓN QUE ODIO

10.10 OPERACIÓN DRAGÓN

12.05 TOMBSTONE

14.35 KRAMER VS. KRAMER

16.45 MEJOR EN EXPOSICION

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 ESPANGLISH

TNT

07.17 ENCANTADA

09.06 OZ. EL PODEROSO

11.25 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN

14.08 JACK, EL CAZAGIGANTES

16.15 EL HOMBRE ARAÑA

18.23 CELULAR

20.08 DOS LOCOS EN PATRULLA

22.00 RIDDICK

00.07 CRANK 2. ALTO VOLTAJE

01.52 EL CÓDIGO

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: GRIS

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: RESCATE

11.00 HOUSE: HIJO DE PACIENTE EN COMA

12.00 HOUSE: EL JUEGO DEL TOPO

12.50 CHICAGO P.D: 20.30 H

13.40 VOLVER AL FUTURO

16.00 HOUSE: BUSCANDO A JUDAS

17.00 HOUSE: FELICES PEQUEÑAS NAVIDADES

18.00 CHICAGO P.D: A MI MANERA

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: PAPI

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: POSESIÓN

21.00 CHICAGO FIRE: CIEN

22.00 VOLVER AL FUTURO II

24.10 CHICAGO FIRE: CIEN

01.10 CHICAGO P.D: 20.30 H

02.10 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12: PAPI

STUDIO UNIVERSAL

10.15 FULLSCREEN

10.45 ELIGIENDO A MAMÁ

13.00 LOS PIRATAS DEL ROCK

15.00 NÁUFRAGO

15.45 SOLICITUD DE ADMISIÓN

18.00 UN DESMADRE DE VIAJE

20.00 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN

22.00 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES

24.20 EL SEDUCTOR

01.55 8 MILE. CALLE DE ILUSIONES

02.55 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

A DÓNDE IR

SIXTO BAR

(BELGRANO (S) 1991)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22, FRANCO IBÁÑEZ PRESENTA “DESCÚBRAME”.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 22, NOCHE DE FOLCLORE CON NELSON ALBARRACÍN, GANADOR DEL FESTIVAL DE LA CHACARERA 2016.

+JUEVES 19, A LAS 22.30, MELÓDICOS CON CRISTIAN CACCIOLATTI, FLORENCIA TROUVE, EMA TÉVEZ Y MILTON MOLINA.

+VIERNES 20, A PARTIR DE LAS 22.30, ACÚSTICOS DEL ROCK NACIONAL CON FLOR TROUVE, EMA TÉVEZ, CAMILA CORNET, CARO PRADOS, ALE SUÁREZ, HERNÁN GUERRA, Y LA BANDA OPEN SOURCE.

DELFINA RESTOBAR

(AVDA. ROCA 353)

+JUEVES 19, A LAS 22.30, FRANCO IBÁÑEZ Y NELSON ALBARRACÍN, PRESENTARÁN BALADAS EN ESPAÑOL Y FOLCLORE.

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

+VIERNES 20, A PARTIR DE LAS 23, FOLCLORE CON GRITO SANTIAGUEÑO, Y LATINOS, CUMBIA, ROCK CON MOCHO BLUES.

CINES

SUNSTAR

SING ¡VEN Y CANTA! (3D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY -18:00 (Cast)

BELLEZA INESPERADA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY -17:20 (Cast) 19:30 (Cast) -15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:30 (Cast)

HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):

HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)

HOY - 21:40 (Subt)

PASAJEROS (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY - 17:00 (Cast)

¿POR QUÉ ÉL? (2D):

COMEDIA (+ 16 años)

HOY- 19:30 (Subt)

INVASIÓN ZOMBIE (2D):

TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)

HOY - 22:00 (Subt)

ALIADOS (2D):

ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13 años)

HOY - 16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ALIADOS 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

20:00-22:30 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/ RESERVA

20:20- (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

LA REENCARNACIÓN 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO

18:10-22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS

20:20- (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:30

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP

17:20- 18- 19:40- 22 (Todos los días)

 
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