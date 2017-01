FÚNEBRES | 18 de Enero de 2017

Hoy 23:49 - FALLECIMIENTOS





- Leandro Bernabé Díaz (La Banda)

- Juana Josefa Navarro (Est. Simbolar)

- Carla Fabiana Soria

- Carlos David Alfredo (La Banda)

- Reinerio Albino Maturano (Choya)

AGÜERO, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "Señor, ya está ante Ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Profesores Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre política de nuestro apreciado Marcelo. Elevan oraciones por su memoria y por la resignación de su familia. Que descanse en paz.

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Que la luz del Señor ilumine el camino hacia la paz. Su esposo Marcelo Quatrini quien te amará por siempre y tus hermanos políticos Patricia y Andrea Quatrini, Gustavo Cevilán y Daniel Aguirre participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Sus tíos Juan Figueroa, Blanca Santillán y sus primos Alejandra y Mariano participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. "Que brille para ella, la luz que no tiene fin". Sus compañeros de trabajo; C.P.N. Aldo Federico Basbús, C.P.N. Andrea Urquiza, C.P.N. Jorge Peralta y el personal de Contaduría General de la Provincia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una pronta resignación cristiana a toda su familia.

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Silvia Corvalán de Vega, su esposo y sus hijas participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Los integrantes del grupo AdoptarNos participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Su amiga Sandra Elizabeth Ricarte participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Tus compañeras de estudio te recordaremos siempre en nuestros corazones: Marisa Abdala, Norma Bravo, Teresita Suárez y Marisa Acuña. Acompañamos a tu familia con nuestras oraciones.

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. "Con tu andar silencioso y tu mirada tierna desplegaste tus alas buscando nuevos cielos. Nos dejas tu sonrisa y el recuerdo eterno". Sus compañeros del piso 11 que nunca te olvidarán; Graciela Aguirre, Daniela Ledesma, Mariza Llarrull, Gabriela Birchner, Carlos Salmoiraghi, Daniel Yoca, Enrique Anna, Emilio Bravo, Carlos Morales, Natalia Llapur, Lucrecia Marcos, Pedro Santillán, José Rafael, Joaquín García, Patricia Seggiaro, Mirta Garello, Cecilia Salazar, Anali Cheble, acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Tus compañeros del Servicio de Contabilidad Financiera que nunca te olvidará: Luis Banco, William Issi, Omar Contreras, acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

FIGUEROA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". El CPN Luis Roberto Banco y su flia. despiden con gran dolor a la querida Silvia y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Wadi Jorge Nabac, Adriana Brunet e hijos participan con profundo dolor y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Vella M. Russo de González y familia; María de las Nieves Salido de Martínez y familia; expresan sus condolencias a sus queridas amigas Cielito, María Teresa y familia y ruegan a Dios por su resignación ante tan dolorosa pérdida.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Oreste Pereyra, esposa, hijos y nietos comparten el dolor de su madre, de su padre, de su madre Cielito Alcaide, de su abuela, la Prof. María Teresa de Alcaide y demás familiares y ruegan que Dios mitigue a su ausencia. Elevan oraciones en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Prof. Roberto Arévalo, su esposa Dra. Concepción Senés y familia participan su fallecimiento, acompañan a sus padres y a su abuela Prof. María Teresa Marcial de Alcaide en estos momentos de profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

HAMANN, PATRICIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "Los ángeles nunca nos abandonan, están junto a Dios cuidando y protegiendo a sus seres queridos". Las colegas y amigas de su mamá Cielito: Ada Umbides, María Esther Piña, Noemí Serrano y Matilde de Lo Bruno participan y acompañan con profundo pesar a la generosa colaboradora de la Biblioteca Popular Siglo XXI, con su Colectivo de Arte y ruegan al Altísimo le dé a ella, a su esposo, hijos y a su mamá, la fortaleza y consuelo necesarios para sobreponerse a tan dolorosa pérdida. Los creyentes sabemos que el amor y el espíritu noble de Patricio, conviven para siempre con su entrañable familia y amigos. Elevamos oraciones en su querida memoria.

IBÁÑEZ DE ROMERO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Su prima Peta, su esposo Tiyo y sus hijos Ruly y flia.; Dely y flia.; Ale y flia. participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Rogamos oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ DE ROMERO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Con inmenso dolor despedimos a Rosi, nuestra amiga y compañera Peritos Mercantiles, rogando a Dios y la Virgen le dé el descanso eterno. Nunca te olvidaremos. Contador Federico Lannes, Nancy Ibáñez, Walter Ruiz, Héctor Barrionuevo, Delicia Arias, Estela de Tain, Esther de Reynolds, Carmen Carrizo de Vega.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Elisa Ruiz Paz de Kralis y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE PARNÁS, NORA (q.e.p.d.) Falleció el 12/1/17|. Perla María Roldán, su hijo profesor Albano E. Tarchini participan con tristeza el fallecimiento de la hija de su amiga y compañera docente Sra. Lidia de Maldonado, recibe con cariño un gran abrazo. Se ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JUANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Ya descansas en los brazos del Señor. Su hermana Cristina Navarro, sus sobrinos Germán y Carolina, Estefanía y Aníbal, sobrinos nietos Constanza y Agustín participan con dolor su partida a la casa celestial. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el Jardín del Sol.

OSORIO, CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Estás y estarás presente en cada segundo de nuestras vidas, hasta nuestro encuentro. Te amamos Reina. Tus hermanos Lautaro Osorio y Lionel Cejas, tu mamá Lorena y tu papá del corazón Jorge Cejas.

OSORIO, CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Tus desconsolados abuelos Pocholo y Puri; tus tíos Sandra y familia; Negro y familia; Claudia y familia; Esteban y familia; Gustavo y familia. Elevan oraciones en su memoria.

OSORIO, CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Sus primos Rita Milagros Trejo y Benjamín Trejo participan con profunda tristeza y dolor su fallecimiento. Oremos por su querida memoria.

OSORIO, CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. "Yo soy la resurrección, el que cree en Mi tendrá vida eterna dice el Señor". Su tía Nena Juárez, sus hijos José María Trejo y Cecilia Risolo, Juan Trejo y Laura Vázquez y Esther Trejo participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

OSORIO, CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Sus tíos Ricardo Juárez, Eva, Ricky, Gabi, Pepe, Adriana, Juan, Claudia; primos Romina, Flor, Guilli, Milagros, Beny, Nahuel, Efraín, Gonzalo, Luz lamentan esta terrible pérdida de Candela y acompañan en el dolor a Lorena y Lauti; Pocholo, Puri, Sandra, Negro, Gustavo, Claudia. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

OSORIO, CANDELA MILAGROS PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Pepe y Dolores acompañan el dolor por la irreparable pérdida de la hija de nuestra querida amiga Lorena, a sus abuelos Pocholo y Puri a nuestros compadres Sandra y Eduardo, a sus primos Nico, Luz y Mauricio. Se ruega una oración en su memoria.

PAVÓN, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Sus hermanos políticos Armando Darío Zalazar, Norma Yolanda Salazar de Fiad, Abel Salazar, Gloria Salazar de Franceschi y sus respectivas familias participan con intenso dolor su fallecimiento. Acompañan a toda la familia en la angustia de su ausencia. Elevan oraciones al Señor.

PAVÓN, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Raúl Ayuch y familia, Carlos Olivera y familia participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de sus amigas Marcela y Norma. Elevan oraciones en su memoria.

PAVÓN, MARÍA IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Unión Cívica Radical - Convocatoria Social su mesa directiva y dirigentes de toda la provincia participa el fallecimiento de la madre de sus correligionarias Marcela y Norma.

SORIA, CARLA FABIANA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Su esposo Sergio, hijos Yisel, Facundo, hnos. Noelia, Diego, Cecilia, padres Fanny, Carlos, ahijada Ailén, amigos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán sepultados hoy a las 8.30 hs en cem. Pque. de la paz. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 s.v. 1. EMPRESA SANTIAGO.





ÁVILA, MARÍA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Vivirás en el recuerdo de todos los que recibimos tu amor y tu bondad. Sus hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Pquia. Santo Cristo, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

DIGANCHI, NÉSTOR ALBERTO (Lulo) (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/16|. Hermano de mi alma, no sabes lo difícil que es seguir sin vos. Te amamos. Tus hermanas Yacke, Elsa, Bettyna, tus cuñados Julio, Roger, Sebastián, sobrinos Damián, Rosita, Nicolás, Tiffany, Lautaro, Luisina, Adriana y Fede, sobrinos políticos Noelia, Luis, sobrinos nietos Julio Gael, Berenice, Martina y Morena invitan a la misa al cumplirse 1 mes de su partida en parroquia Sagrado Corazón hoy a las 20.30 hs.

GUTIÉRREZ, OMAR SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/12|. Mi esposo, mi compañero, mi amigo, cinco años han pasado desde que te fuiste al lugar donde sé que me esperarás. Para mí el tiempo se detuvo y aún espero tu regreso a nuestra casa. Cuánto te extraño Tito, pero me consuela sabes que estás junto al Padre celestial disfrutando de la paz y estás feliz porque es así como yo te veo en mis sueños "sonriente" como si así quisieras consolarme y hacerme sabes que estás bien. Te quiero mucho mi amor. Su esposa Beatriz invita a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia La Merced, al cumplirse cinco años de su desaparición física.

JEREZ, IBER DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/13|. Vives entre los ángeles y entre las estrellas luminosas, mirándome con tu gran amor, aún desde el más allá, mientras que yo en este mundo, busco palabras hermosas para expresarte cuánto te extraño papá, mi mano sigue aferrada a la tuya. Que en paz descansas padre querido junto a mi hermano Daniel. Tu querida hija Marcela, tu esposa Carolina, tu sobrina María del Rosario, tus nietos Maxi y Stéfano, Mario y Pina invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse cuatro años de su fallecimiento.

LÓPEZ MUÑOZ, OSCAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/17|. Nuestro querido Oscar, ya goza de la vida eterna en los brazos del Señor. Su esposa Marta Ávila, sus hijos Beatriz, Carolina, Gisella, Diego; sus hijos políticos Héctor, Omar, Santiago, Anita y nietos ruegan una oración en su memoria al cumplirse 9 días de su fallecimiento en la Catedral Basílica hoy a las 21.

MC GUINESS DE BRAVO, ADELINA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/16|. Hoy se cumple 1 año que partiste al reino celestial, duele mucho tu partida. Gracias por todo lo que nos diste, estarás siempre en nuestros corazones. Te extraño mucho Vieja querida. Sus hijas Myriam y Silvia, nietos Nicolás y Facundo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia La Merced.

SORIA, WASHINGTON REINALDO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/14|. Al cumplir 60 años de su natalicio. Dios eligió que celebraras tus próximos cumpleaños a su lado... No podemos ser egoístas y por ello hoy en lugar de ponernos tristes, nos alegramos de haberte tenido y compartido con nosotros hermosos momentos, los cuales hicieron nuestra vida maravillosa e inolvidable. Un beso al cielo. Su esposa e hijos, hijos políticos y nietos y demás fliares. invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Virgen del Valle del Bº Huaico Hondo hoy a las 20.30 hs.

SORIA, WASHINGTON REINALDO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/14|. Querido hijo, hoy estás cumpliendo tus 60 años, no te tengo para abrazarte y llenarte de besos como toda madre pero que Dios te tiene preparado los grandes festejos, hoy te recuerdo con todo lo hermoso que fuiste un gran hijo. Te amo. Tu mamá invita a la misa que se oficiará en la iglesia Virgen del Valle del Bº Huaico Hondo hoy a las 20.30 hs.





GUTIÉRREZ, OMAR SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/12|. Abuelito ... te fuiste al cielo y yo me quedé aquí con una sonrisa fingida porque desde que te fuiste, no he vuelto a sonreír como solía hacerlo contigo. Aún hay días que sigo esperando tu llegada porque tengo la esperanza de algún día volver a verte ¡espérame alla! Apártame un lugar junto a vos! porque algún día yo también tendré que partir, mientras tanto me conformo con verte en mis sueños. Te amamos abuelito querido.

LEZANA, MARIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/10|. Me fui antes. No quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanza. Aunque mi cuerpo no esté, mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, la brisa que besará sus rostros, un recuerdo dulce que asista a su memoria, una página importante de su historia. Perdón, tomé uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles, solo me fui antes. Dios mío, hoy vuelven las lágrimas a caer en nuestros rostros recordando a un ser querido tan necesario en nuestras vidas, pero nuestro amor es tan grande hacia ti que no cuestionamos: está contigo. Tú le cuidas como lo haríamos nosotros. Mientras en nuestros corazones siga viviendo, solo su cuerpo se habrá marchado. Tu esposa Elisa y tu hija Yanina.





ALFREDO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Querido padre, vivirás siempre en nuestros corazones, manteniendo vivo todo tu amor y momentos compartidos. Su hijo Carlos David, su hija política Roxana Carrillo; sus nietos Carla, David y Juan María participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando por la paz de su alma.

ALFREDO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Padre, te fuiste apagando día a día... te fuiste y no nos despedimos, que grande mi dolor, a pesar de las distancias que nos separaron, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Ahora descansa en paz. Su hija Clarita, su hijo político Miguel Cancino, sus nietos Miguel, Alex y Maxi; su ex esposa María Ángela. Elevamos oraciones en tu memoria.

ALFREDO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Acompañamos con dolor a su esposa Mercedes y flia. Integrantes de la Asociación Cooperadora "Jesús de Nazaret" del Hogar de Ancianos. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

ALFREDO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Etelvina Garcés de Cancino, sus hijos y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Clarita. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFREDO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Ernesto Silvani, Alba Umbides, Karina, Marcela, Claudio y Sebastián participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFREDO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Cachito: amigo muy querido y apreciado, gracias por tu amistad y por tantos momentos gratos compartidos. Jesús misericordioso te reciba en tu nueva morada y te dé el descanso eterno. ¡Hasta siempre, feliz resurrección! Héctor Lisondo y flia.

ALFREDO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Aída de Castiñeira y sus hijos María Soledad y Fernando participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ALFREDO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Su amiga y vecina María Cristina Escobar participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ALFREDO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Carla y Mariángeles Numa, Cacho y Enzo Rodini participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFREDO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. La Promoción 87 del Colegio Santiago Apóstol participa con mucho dolor el fallecimiento del padre de nuestra querida compañera Iveth. Se ruega oraciones en su memoria.

ALFREDO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Compañeras y amigas de Clarita Alfredo; Elsa, Doris, Mercedes, Emma y Pepa participan con dolor el fallecimiento de su padre Carlos Alfredo. Elevan oraciones en su memoria.

ALFREDO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. "Señor ya está ante ti, recíbelo a tu lado y dale el descanso eterno, que brille para él la luz que no tiene fin". Gabriel Sánchez y flia. personal de Escapes Sánchez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALFREDO, CARLOS DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de hierbas frescas, me hace descansar". La comunidad educativa y todo el personal del Colegio Jesús, El Maestro (nivel secundario) participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de la profesora Clarita Alfredo y ruegan oraciones en su memoria.

ALFREDO, CARLOS DAVID (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Cacho: amigos de los amigos, amigo de todos, del joven, del viejo, del grande y del chico, ex vecino de la Necochea tenemos de ti el mejor de los recuerdos y mayor de los respetos. Participan con dolor su fallecimiento Adilia y Tano Ciappino. Rogando una oración en su memoria. Acompañan en tan difícil momento a Mercedes y su hija Edit.

ALFREDO, CARLOS DAVID (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/17|. Ángel Kikin Álvarez y flia. acompañan a s compañera Mercedes y fia. ante la irreparable pérdida. Se ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, LEANDRO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Su esposa Norma, hijos César y Alfredo, hijas pol. nietas Eliana y Ornella part. su fallec. y que sus restos fueron inhum. en el cem. de Bandera Bajada. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

NAVARRO, JUANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Sus hijas Lucrecia, Ivanna, h. pol. Elio Alberto, nietos Alejo, Maia, Vanina part. su fallec. Sus restos serán inhum. en cem. Jardín del Sol a las 9 hs. Casa de duelo Estación Simbolar. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

NAVARRO, JUANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo de pastoreará. (Salmos 23. 1y 2). Su hermano Daniel Navarro, su esposa Maricel, sus hijos Sofía, Mario Daniel y Luciano Benjamín participan su deceso.

NAVARRO, JUANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. "Jehová es mi Pastor" Salmo 23 La Biblia". Su hermana Loli y Carlos Ferreyra, sus sobrinos María Dolores y Nicolás Martilotti, Carla Cristina y Rodrigo Carrascosa, Carlos Augusto y Mariana Eberlé, Pedro y Carolina Herrera, María Elena y Alberto Salvatierra y Lidia Sofía. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Jardín del Sol de Estación Simbolar.

NAVARRO, JUANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Su hermana Myriam y Rodolfo Martínez; sus sobrinos Nicolás, Diego, Carolina y sobrinas nietas Valentina y Araceli participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Jardín del Sol de Estación Simbolar.

NAVARRO, JUANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Comunidad educativa escuela 440 y su directora Yolanda Cisneros participa su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JUANA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Yolanda Cisneros y familia participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. El Consejo Directivo de la Sociedad Mutual de Empleados de Contaduría General de la Provincia, participa con profundo dolor su fallecimiento, de quien fuera presidente de nuestra institución y ruegan una pronta resignación cristiana a toda su familia.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus ex compañeros de trabajo de Contaduría General de la Provincia; Felipe Zabaleta, Carlos Toledo y Oscar Giménez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una pronta resignación cristiana a toda su familia.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Benedicto Lupica, María Inés Olmedo de Lupica y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a su amiga Ochi e hijos y nietos en este doloroso trance, elevando oraciones.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Los empleados y funcionarios del ex Juzgado de Crimen de Quinta Nominación lamentan profundamente el fallecimiento del papá de su amiga y compañera Silvia y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Sus amigos de muchos años, Pedro Ignacio Raineri y Rosa Falco e hijos Nahuel, Ayelén, Rocío y Mauro participan con profundo dolor el fallecimiento de Juan y acompañan a la querida Ochy e hijos, rogando una pronta resignación y oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Oreste Pereyra, María Esther Jiménez de Pereyra, hijos y nietos comparten con dolor junto a su esposa, hijos y demás familiares tan irreparable pérdida y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, JUAN DE DIOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. Pupa, Luchy Simón e hijos acompañamos a Ochi, a sus hijos y nietos ante la partida de Juan de Dios, con la seguridad que nos da la fe, que está en el paraíso porque puso todos sus dones al servicio del prójimo. ¡Juan de Dios, descansa en paz! Nosotros te recordaremos con tu música y tu saxo.





TÉVEZ, FERMINA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/16|. "Fuiste la luz y guía de la familia con el amor y el servicio diario para nosotros. Desde el cielo acompáñanos para que no duela tanto tu ausencia. Te amamos y te extrañamos mucho". Concédeles Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Walter, Gustavo, Claudio y Daniela; hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. En la Pquia. Santiago Apóstol, al cumplirse un año de su fallecimiento.





SOSA DE NEDIANI, MERCEDES (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/17|. Madre, descansa en paz, que bien te lo mereces, después de toda una vida luchando incansablemente por mí y mis hermanos, que Dios te tenga a su lado en la Gloria, que por mi parte nunca te olvidaré. Su hija María Ester Nediani (Estrella).

SOSA DE NEDIANI, MERCEDES (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/17|. Abuela: tu partida cambió mi vida, pero mucho más lo hizo el tiempo que pasaste a mi lado. Te amo abuela. Su nieta Rocío Pérez Nediani.

SOSA DE NEDIANI, MERCEDES (Nena) (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". ¡Descansa en paz! Su esposo Rubén Nediani.





ACUÑA DE LEGUIZAMÓN, VALERIA YAMILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. "La gloria es un valle, un jardín, un rosal, tu nueva morada es una luz celestial". La comunidad educativa de la Escuela de la Patria participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega y esposa del profesor Ramón Enrique Leguizamón integrante del cuerpo de docentes de la institución.

DÍAZ, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. Su amigo Cirilo Ovejero y familia participan con profundo dolor su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

MATURANO, REINERIO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Siempre te recordaremos. Su hija Carmen Maturano, sus nietos Guillermo, Leopoldo, Pahola, Alberto, Alfredo, Franco, Jesús: sus bisnietos Exequiel, Jesús, Esteban participan con gran dolor su fallecimiento. Choya.

MATURANO, REINERIO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Tu palabra Señor nos consuela en este momento de gran dolor. Su hija Cristina Maturano; sus nietos Damián, Cintia, Olga, Yamila, Carlos, Savina, Florencia y Juan; sus bisnietos Martina, Yony, Eliana, Marisol, Celeste, Matías, Yan, Cinthia, Manuel, Juan, Diego, Martín, Priscila y Alexis participan con dolor su fallecimiento. Choya.

MATURANO, REINERIO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Que descanse en paz. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Choya.

MATURANO, REINERIO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Confiamos en tu palabra Señor. Su nieta Yamila Fernández, sus bisnietos Cinthia, Maricel y Juan participan con dolor su fallecimiento. Choya.

MATURANO, REINERIO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus nietos Cinthia Fernández y Mariano Cardozo y sus bisnietos Martian, Yony, Eliana y Marisol participan con dolor su fallecimiento. Choya.

MATURANO, REINERIO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Su gran amiga y vecina Teresa Cejas de Ortiz participa con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

MATURANO, REINERIO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Descansa en paz querido Reinerio vivirás por siempre en nuestros corazones. Pedro Villalba y flia; Luis Mansilla y flia participan tu partida al Reino Celestial y elevan oraciones en tu querida memoria. Sus restos serán sepultados en el cementerio de Choya. Choya.

MATURANO, REINERIO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Sus amigos: César y Jesús Serrano y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este duro momento que les toca vivir. Choya.

MEDINA, LIBORIO (Borito) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. "Que el Señor lo reciba en su Reino con infinita bondad". La comunidad educativa de la Esc. Normal Sup. Rep del Ecuador participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de los docentes de la casa, profesores Pablo Medina e Ivana Medina. Acompañamos espiritualmente a sus familiares en este dolor y rogamos oraciones en su memoria. Frías.

MEDINA, LIBORIO (Borito) (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/17|. La comunidad educativa del Coleg. Secundario "Pbro. Juan Bures" participa con dolor el fallecimiento del padre de los profesores Pablo e Ivana Medina, docentes de esta casa de estudios. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

TAPIA, OSCAR TORIBIO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y brille para él la luz que no tiene fin". La comunidad educativa de la Esc. Normal Sup. Rep del Ecuador participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente de la casa Prof. Nidia Tapia (Lizi). Ruegan oraciones en su memoria y se acompaña a su familia en su dolor y pronta resignación. Frías.