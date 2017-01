Al cumplirse el 2º aniversario del deceso del fiscal Nisman, el Gobierno pidió saber "cuál es la verdad"

Fotos Alberto Nisman.

18/01/2017 -

El fallecido fiscal Alberto Nisman, quien había denunciado a la ex presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento en el marco de la causa Amia, será homenajeado hoy en Argentina e Israel, al cumplirse dos años de que apareciera muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento.

En ese marco, el presidente Mauricio Macri se mostró esperanzado de que "en un tiempo razonable" la Justicia nos permita "saber cuál es la verdad" sobre la muerte de Nisman, y esclarezca "la denuncia" que hizo contra la ex mandataria sobre el supuesto encubrimiento a Irán por el atentado contra la Amia.

Como parte de los homenajes, se realizará a las 18 un acto frente a la sede de la Unidad Fiscal Amia, en la Plaza de Mayo, para "exigir justicia y el total esclarecimiento de las extrañas circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del fiscal".

Además, se complementará con una convocatoria de la Daia para que quienes deseen reclamar por el esclarecimiento de su deceso coloquen dos velas en alguna ventana de sus casas.

En tanto, Nisman también será homenajeado en Israel con un acto en el Parlamento de ese país, que comenzará a las 9.30 y contará con la presencia del embajador argentino en Tel Aviv, Carlos Faustino García, y la inauguración de un monumento en la ciudad de Naharía.

Por su parte, el jefe de Estado dijo esperar que "en un tiempo razonable podamos saber cuál es la verdad y que esto no se dilate eternamente en el tiempo".

"Me parece que estamos en el camino correcto, falta mucho...y esperamos que en un tiempo razonable podamos saber cuál es la verdad y que esto no se dilate eternamente en el tiempo", enfatizó en una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Las expresiones del Presidente coinciden con el pedido de "rapidez" y "no dilatar más" que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) realizó esta semana.

El pasado lunes, el titular de la Daia, Ariel Cohen Sabban, advirtió que "no se puede dilatar más" la investigación judicial sobre la muerte del ex fiscal Alberto Nisman, y afirmó que desde la Daia entienden que fue "una muerte violenta y dudosa". Sostuvo que desde la Daia van a seguir "reclamando, exigiendo, dando la oportunidad de que la Justicia se expida", y remarcó que "sería muy bueno que lo haga con rapidez".

En sintonía, el vicepresidente de la Amia -en ejercicio de la presidencia- Ralph Thomas Saieg, aseveró que "dos años es mucho tiempo para que ni siquiera la Justicia haya determinado el motivo de la muerte del fiscal".

"Es un deber y un imperativo seguir reclamando por el esclarecimiento de la muerte de un fiscal de la Nación que tenía a su cargo la investigación del peor ataque terrorista que sufrió el país", sentenció.