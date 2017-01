Supe que lo habían matado

18/01/2017 -

El día que apareció muerto Nisman tuve la certeza interior de que lo habían matado y, además, tomé conciencia de que todos sus colegas debíamos trabajar para que no se muriera con él la grave denuncia que había formulado cuatro días antes.

Hoy, dos años después, sigo pensando exactamente lo mismo. Si no ponemos nuestro mejor empeño en que la investigación por encubrimiento del atentado a la sede de la Amia sea abierta y ampliamente desarrollada por los jueces y fiscales, Nisman habrá muerto en vano. Sabemos que el gobierno anterior invirtió una energía política para frenar la investigación proporcional a la gravedad de la denuncia.

Más allá de todos los hechos de corrupción que venimos conociendo, la circunstancia de que se pueda haber intentado que los responsables del atentado lograran su impunidad, constituye la más inusitada acusación que pesa sobre esa administración. Cualquier gobierno del planeta afronta denuncias de corrupción, pero no cualquiera es señalado como posible negociador con Irán por la impunidad de un atentado terrorista. Eso es otra dimensión.

A pesar de que hayan intentado denostar a Nisman por razones personales y profesionales, lo cierto es que la causa de la investigación del atentado a la sede de la Amia recobró una línea de avance a partir de la creación de la fiscalía especial (UFI Amia) creada en 2004 por iniciativa del ex presidente Kirchner y dirigida por el fiscal hasta el día de su muerte. En este marco se profundizó la investigación hasta llegarse a ordenar, por pedido de Nisman, la declaración indagatoria de 8 iraníes y dos libaneses, sus pedidos de captura internacional y las tan mentadas alertas rojas de Interpol. Quienes se empeñan en hacernos creer que Nisman no avanzó en 10 años en la investigación del atentado omiten maliciosamente la circunstancia de que mucho más no sería posible avanzar en la causa, ya que la ley argentina no admite el juicio en ausencia de los acusados. Con la excusa de conseguir justamente la declaración de esos imputados, el gobierno presidido por Cristina Fernández de Kirchner suscribió el ilegal y deshonroso Pacto con Irán, ya declarado inconstitucional por la Justicia. Aunque pueda debatirse si la sociedad olvidó o no la denuncia de Nisman (es decir, si el gobierno anterior logró o no este objetivo) lo cierto es que la causa originada por ella fue rápidamente cerrada por los jueces y fiscales que responden aún hoy a los designios del kirchnerismo, a través de su segunda marca conocida pomposamente como "Justicia Legítima". En este momento, cuando un tribunal independiente ordenó abrir la investigación, podemos recobrar la esperanza de alcanzar algunas certezas. Como se ve, la historia que comienza con el atentado a la sede de la Amia hace más de 22 años sigue abierta, y nada indica que vaya a cerrarse pronto.

Sin duda, una de las misiones primordiales de sus colegas es que podamos contribuir a que los operadores legítimos del sistema penal puedan avanzar con libertad y honestidad en la búsqueda de la verdad de todos los hechos relacionados con Alberto Nisman. La sociedad argentina y, en especial, las familias de todas las víctimas fatales del atentado, incluidas las hijas del fiscal, esperan pacientemente esa conducta de responsabilidad que, en este caso, no es sólo política sino, fundamentalmente, ética.