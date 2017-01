18/01/2017 -

"Si no me movía me iba a matar", así lo aseguró Campos en su relato sobre lo ocurrido el 18 de diciembre último.

El hombre explicó que estaba en su casa cuando Maldonado irrumpió y lo atacó con un arma blanca, provocándole las graves heridas que le causaron la pérdida de la visión de su ojo izquierdo.

Tras recibir las primeras dos heridas, Campos relató que huyó del lugar corriendo, sabiendo que su vida estaba en peligro si se quedaba.

Las fuentes revelaron que la Policía diagramaba ayer los allanamientos para dar con el paradero del acusado, del cual habría al menos tres domicilios posibles en los que se podría estar ocultando.

Se presume que en las próximas horas podría haber importantes novedades en torno al caso.