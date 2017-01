Conmovedora despedida a Candela de su hermano en las redes sociales

Fotos RECUERDO. Lautaro eligió la fotografía del día que Candela cumplió sus 15 años para acompañar sus publicaciones.

-

Apenas habían pasado unas horas de la muerte de Candela Osorio, cuando su hermano, Lautaro, escribió conmovedores mensajes en las redes sociales que tuvieron una gran repercusión.

Facebook e Instagram, dos de las redes sociales más populares, fueron los lugares elegidos por el joven -apenas mayor que Candela- para hacer públicas sus últimas palabras hacia su hermana y para agradecer a la comunidad el apoyo recibido, tanto por él como por su familia, tras el trágico desenlace de la adolescente.

"Te amo y toda mi vida lo voy a hacer, que en paz descanses amor de mi vida, eras lo único que tenía, la que siempre estaba, la que nunca me decía que no a nada, gracias por tantos momentos felices que pasamos, porque aparte de ser hermanos eras mi mejor amiga, ahora estás en un mejor lugar, te amo con mi vida, hice lo que pude y perdón", escribió Lautaro en su cuenta de Instagram, mensaje que acompañó con una fotografía del día en que Candela cumplió sus 15 años.

En su cuenta de Facebook, el hermano de la víctima tuvo también algunas palabras para las personas que se acercaron a brindarles su apoyo a él y su familia en las horas más difíciles.

"Muchas gracias a todos, y si soy fuerte en estos momentos es porque tengo la ayuda de todos ustedes, casi de toda una provincia, ayudándome y apoyándome, aunque fue lo peor que me pasó en la vida y me tocó verlo y más que nada vivirlo. Quiero agradecerles por no dejarme solo en ningún momento, quiero agradecer a Dios porque si fui fuerte en todo ese tiempo en el que estábamos ella y yo, mi mamá y yo, o cuando estaba yo solo sin saber qué hacer, realmente me doy cuenta que no estaba solo, el estaba ahí a lado mío dándome fuerzas para intentar controlar la situación, no lo culpo de nada porque sé que los tiempos de él son perfectos y si la llevó es por algo o para algo, lo único que pido es que le de fuerzas a mi familia para intentar salir adelante, una vez más muchísimas gracias a todos los que estuvieron y a los que están, me impresioné muchísimo al llegar al velorio y ver esa cantidad de gente que fue únicamente a darnos apoyo, muchas gracias por todas sus palabras y sentimientos, Q.E.P.D. Hermana, te amo y te voy a amar toda mi vida, ya nos vamos a volver a ver te lo prometo".

Cientos de comentarios se sumaron a su despedida y fueron compartidas decenas de veces.