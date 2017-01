Con un tanto de Palacio, el Inter se clasificó a cuartos

Fotos PROTAGONISTA. Rodrigo Palacio metió un lindo gol para que el Inter consiga una victoria muy trabajada en el San Siro.

El delantero argentino Rodrigo Palacio marcó ayer un gol y contribuyó a la clasificación de Inter a los cuartos de final de la Copa Italia tras la victoria en tiempo suplementario sobre Bologna por 3 a 2, de local, en el estadio Giuseppe Meazza de Milán.

Palacio, ex Boca Juniors, anotó el 2 a 0, a los 39 minutos de la etapa inicial. Previamente el colombiano Jeison Murillo puso el 1-0 (33m. PT) y luego Antonio Candreva estableció el 3-2 (8m. PTS); en tanto que los goles de Bologna los convirtieron el suizo Blerim Demaili (43m. PT) y el ganés Godfred Donsah (28m. ST).

Inter, que en los cuartos de final se enfrentará con el ganador del partido de mañana entre Lazio y Genoa en el estadio Olímpico de Roma, contó además entre los titulares con el arquero Juan Pablo Carrizo, ex River Plate, y el defensor Cristian Ansaldi ex Newell’s Old Boys de Rosario; mientras que en el segundo tiempo el goleador argentino Mauro Icardi reemplazó a Palacio.

Sigue la acción

La llave de octavos de final se proseguirá durante la jornada de hoy, con Sassuolo-Cesena y finalizará el jueves con Roma-

Sampdoria

En tanto, el actual bicampeón Juventus ya tiene un lugar en cuartos de final donde enfrentará a Milan, el próximo 25 de enero, al igual que Napoli y Fiorentina que lo harán el día anterior, en dos duelos que se robarán toda la atención en el ya tradicional certamen italiano.