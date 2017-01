Reclamó a la Justicia por su situación en Panamá Papers

18/01/2017 -

El presidente Macri renovó su reclamo para que la Justicia ‘resuelva’ pronto su situación en la causa por los ‘Panamá Papers’ y pidió que el expediente ‘no se siga derivando a otras cosas que no tienen que ver’ con sus ‘declaraciones juradas’.

"La Cancillería colaboró; yo colaboré. Me encantaría que en algún momento el juez dijera que todas las denuncias que me hicieron son mentiras, porque no era accionista (de una off shore) ni cobré dinero". Macri, aseguró que de esa empresa radicada en el extranjero fue "director 4 meses. Por lo cual yo no tenía por qué haber declarado, en mi declaración jurada sobre qué es lo que yo tenía como jefe de Gobierno, esa sociedad", completó.