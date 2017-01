El actor Federico bal fue denunciado penalmente por la batahola en un local de comida rápida

18/01/2017 -

El actor Federico Bal, junto a dos custodios, fue denunciado penalmente por los delitos de "lesiones graves" y "amenaza calificada" por una pelea que se registró en un local de comidas rápidas en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.

La denuncia fue formalizada por el abogado Carlos Nayi en representación de Daniel Ruiz, un muchacho que resultó con la nariz quebrada y lesiones en el rostro que, según la denuncia, fue producto de la agresión y golpes propinados por los custodios de Bal.

El letrado relató a Télam que Fede y sus custodios estacionaron una camioneta en la vereda de un local de Mc Donald’s en Villa Carlos Paz, y que la primera en ser agredida fue una empleada de la hamburguesería que le pidió que no estacionara en ese lugar porque estaba prohibido.

"Bal se baja de manera violenta y le dice a la empleada: ‘¡mirame la cara, mirame la cara. ¿Sabes quién soy?. Soy Federico Bal!. La camioneta no la saco y acá se va a pudrir todo!’", afirmó Nayi que fue la respuesta del hijo Carmen Barbieri.

Luego, "el contingente patoteril ingresa al local de comidas, con los custodios abriendo paso a Bal de manera violenta para ubicarlo primero en el mostrador, pasando por alto a varias personas que ordenadamente hacían cola para ser atendidos, eso generó irritación, molestia que terminó en una batalla campal y con serias lesiones a mi cliente y otras personas", detalló el abogado.

"La conducta del actor deja en evidencia que cree que por su condición de mediático es más importante que el resto, y que debe regirse por una ley especial. Se olvida que todos somos iguales ante la ley. Es más, él tiene un deber más alto que cualquiera de nosotros en cuanto al apego a la ley y al respeto por el otro porque es una persona pública", destacó el letrado.

Nayi justificó la denuncia penal contra Federico -que también alcanza a sus guardaespaldas y los amigos que lo acompañaban- por ser "quien comandaba, daba instrucciones y órdenes a su equipo de custodios". "Los instruyó para avasallar y golpear; y esto es delito", dijo.

No obstante, Nayi advirtió que "no se busca dinero sino justicia, para que esto nunca más vuelva a existir. No existe un Código Penal paralelo, uno para actores y otro para carniceros. No se pueden repetir este tipo de actitudes bárbaras", sostuvo el letrado.

Carmen Barbieri se enteró de la denuncia en Mar del Plata, adonde viajó para realizar la obra que comparte con su exmarido Santiago Bal.