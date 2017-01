Ghidone: "Nunca estoy satisfecha y siento que siempre quierO más"

Fotos Andrea agradece a Aníbal Pachano haberle dado el protagonismo que tiene en su show.

18/01/2017 -

"Flowers" es el presente laboral de Andrea Ghidone, una bailarina que brilla en este espectáculo concebido por Aníbal Pachano y con el cual hace temporada en Mar del Plata. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL habló de este gran momento por el que atraviesa al ser la partenaire del hombre de la galera en este show del café concert que sube a escena, de martes a domingo, en el espacio Tronador Concert.

En "Flowers" luces tu talento y tu sensualidad.

Es algo que he buscado toda mi vida y hoy, gracias a Pachano, se me da. Es algo maravilloso lo que me sucede, es un regalo de la vida. Yo vengo trabajando mucho para esto. Esta es ya mi séptima temporada en Mar del Plata. He trabajado incansablemente temporada tras temporada para alcanzar este protagonismo que hoy me lo da Aníbal. Yo disfruto mi trabajo. Si uno mantiene una conducta, y la vida te acompaña, te pasan estas cosas maravillosas como las que hoy me suceden en "Flowers". Estoy plena, intensa y con renovadas fuerzas para seguir adelante.

¿Con "Flowers" has alcanzado una realización plena?

La realización es como momentos y este es uno de esos momentos. Yo lo hago sin dejar de pensar en crecer nunca. La verdad, nunca estoy satisfecha porque siempre quiero más, pero no por la ambición sino porque uno va generando nuevos desafíos. Si algo sé es que mi trabajo me ha dado maravillosos momentos, regalos muy lindos, amigos inolvidables, gente de fierro. La verdad es que estoy muy contenta por todo lo que tiene que ver con mi devolución en el medio. Pares míos que me vengan a hablar, que me agradezcan y me digan cosas lindas es un mimo al corazón. Y este momento me pone inmensamente feliz.

Un gran acierto de Pachano al elegir un repertorio que invita a la nostalgia y al baile.

Es algo maravilloso lo que hizo Aníbal al poner en el repertorio temas de "Palito" Ortega hasta Edith Piaf. Nosotros no hubiésemos podido bailar si estos creadores no lo hubiesen inventado. Estos creadores son los que nos dan la posibilidad de movernos a mí como bailarina, a los cantantes para cantarlos. Me parece lo más lindo este homenaje.