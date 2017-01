Favio Posca lleva al teatro Roxy el comportamiento humano con una mezcla de humor y realidad

18/01/2017 -

"F ucking Fucking, yeah yeah" es la propuesta teatral que trajo a Mar del Plata el versátil Favio Posca. Todos los martes de enero y febrero se presenta en el teatro Roxy de "La Feliz". En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, el irreverente, para algunos, y talentoso artista para una inmensa mayoría, habló sobre su nueva creación artística donde profundiza sobre aspectos existenciales de la condición humana.

-¿Cuánta es la responsabilidad de un artista de subirse a un escenario para entregar su propuesta, como lo harás, en Mar del Plata, con "Fucking Fucking, yeah yeah"?

-Que la gente se divierta y se ría tanto es buenísimo. Soy un eterno agradecido de que esto suceda, de que el ida y vuelta con el público siga creciendo y fortaleciendo. Es por eso que asumo con enorme responsabilidad cada una de las cosas que yo hago, siempre con respeto, más allá de las formas que utilizo para hablar de ciertos temas.

-Al margen de las formas, los contenidos de tus espectáculos generan discusión. ¿Es sólo eso lo que buscas?

-A mí, siempre, me interesa hablar del comportamiento humano que lo hago desde mi lente, desde mi lugar como artista. Lo hago con total libertad y sin buscar provocar ni generar polémicas vacías. Trato de hacer mi aporte a las cosas esenciales de la vida. No me quedo en la superficie sino que me meto más en las zonas oscuras del ser humano.

-Dicen que el arte modifica, o lo intenta, modificar conductas del ser humano. ¿Cuál es tu concepción sobre esta máxima?

-Soy un convencido de que la risa modifica para bien y es sanadora. Veo que la gente que me viene a ver sale muy contenta, muy feliz, comentando lo que ha visto. Es como una inyección de adrenalina lo que les doy y esto es interesante.

-¿"Fucking Fucking, yeah yeah" es la consecuencia de todo o parte de lo que has vivido?

-Toda la historia de esta obra, como en las otras que hice, pasa por el comportamiento humano, por el sexo, por el rock, por el amor, por el no prejuicio, por la libertad y por todo lo que el ser humano busca, todo lo que el ser humano quiere.

-¿Siguen siendo temas tabúes en la sociedad actual?

-Nunca hablé de temas tabúes. El sexo no es un tema tabú. Es por eso que a la gente le doy la total libertad para reírse. A los temas hay que hablarlos con claridad sin caer en la vulgaridad. Hay que confrontar los problemas y dejarlos ir para que nuevos aires nos aporten más libertad y mejor calidad de vida. Fabio está feliz con la respuesta del público que llena la sala del teatro Roxy, adonde recibe a cerca de 1000 personas cada vez que se presenta. Su paso por el "Bailando por un sueño" lo acercó a un público que hoy también lo busca en el escenario de un teatro, aunque su popularidad tiene ya algunos años.