"Con Cristiano Ronaldo hay un respeto mutuo, ha logrado grandes cosas"

Fotos Messi en Barcelona

Hoy 08:21 -

Referencia cuando era joven: "Por supuesto, admiraba a Maradona. Él fue una inspiración real para mí. También disfrutaba mucho viendo jugar a Pablo Aimar cuando empezó a progresar".

Su apoyo en inicios como azulgrana: "Para mí fue difícil dejar mi país, pero Cesc Fàbregas y yo nos hicimos buenos amigos en La Masia y todavía seguimos siendo muy buenos amigos".

El entrenador que más le ha marcado: "De todos los entrenadores con los que he jugado he aprendido cosas, pero siempre que miro atrás está el que me dio la primera oportunidad. Ese fue Frank Rijkaard. Tenía que confiar en mí para entrenar con el primer equipo para luego jugar mi primer partido. Él empezó todo para mí".

El mayor reto: "Necesitaba inyecciones de hormonas cuando era niño y no crecía lo suficiente y el Barcelona aceptó pagarlo. Aunque no era la razón por la que me trasladé, mi familia se mudó a España cuando tenía trece años. Fue la mejor decisión que podía haber tomado, pero cuando eres joven y dejas tu casa y tus amigos por algo desconocido... fue un reto".

Motivaciones: "Ganar trofeos con mi club y mi país, que es por lo que nunca miro atrás en mi éxito. Ya podré hacer eso cuando me retire. Por ahora se trata de mirar adelante en busca de más éxito".

Compenetración con Suárez y Neymar: "Lo primero de todo es que entrenamos realmente duro para hacer que eso ocurra en los partidos. Tenemos una conexión realmente natural. La buena relación entre nosotros fuera del campo ayuda".

Jugar en la Premier League: "Siempre he dicho que el Barcelona me ha dado todo y que estaré aquí tanto como tiempo como quieran que esté".

Ganador de la liga inglesa: "Es una liga muy competitiva tal y como vimos la temporada pasada, así que se hace difícil predecirlo. Por supuesto que Pep Guardiola es un entrenador muy exitoso. Estoy seguro de que se ajustará a la liga, pero estoy seguro de que tendrá éxito".

El mejor jugador británico al que se ha enfrentado: "A lo largo de los años he jugado contra muchos jugadores británicos en Europa que eran muy buenos, pero siempre he tenido un gran respeto por Wayne Rooney. Ha jugado al más alto nivel durante muchos años y es uno de esos jugadores especiales de la generación".

Regreso con Argentina: "Después de perder la final tuve tiempo para pensar y hablar con la gente y sentí que revocar mi decisión era la opción correcta. Todavía tengo grandes ambiciones de ganar un trofeo con Argentina".

Su gol favorito: "Elijo este no por la belleza, sino por la importancia. Fue el que marqué de cabeza en la final de la Champions League de 2009. Íbamos 1-0 arriba y ese gol mató el partido".

¿Gol individual brillante o decisivo en una final?: "Siempre el gol decisivo. ¿De qué sirve un gol brillante si no ganas la competición?".

Trofeo ganado más importante: "En el Barcelona queremos ganarlo todo. Desde el inicio de la temporada hay una expectativa de que podemos ganarlo todo. Intentamos no priorizar o hacer un trofeo más importante que otro".

Cristiano Ronaldo: "Hay un respeto mutuo. Le veo como un gran jugador que ha logrado grandes cosas porque es exactamente quien es".

Lección más importante que ha aprendido: "Odio perder. No sólo me afecta durante unas horas después del partido. No soporto el sentimiento de perder. Puedes usar eso para asegurarte que darás todo lo necesario para ganar".

Su valoración en FIFA 17: "El juego entero es muy preciso".