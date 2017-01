El trailer que junta a Neymar con Samuel L. Jackson y Vin Diesel

Fotos xXx: the return of Xander, con Neymar, Samuel L. Jackson y Vin Diesel xXx: the return of Xander, con Neymar, Samuel L. Jackson y Vin Diesel xXx: the return of Xander, con Neymar, Samuel L. Jackson y Vin Diesel Previous Next

Hoy 12:12 -

Paramount Pictures ha dado a conocer el último trailer del film “xXx: Return of Xander”, la tercera entrega de la saga “xXx”. El film, protagonizado por Vin Diesel, será el debut de Neymar Jr., el delantero brasileño del Barcelona, en la pantalla grande.

En el trailer de la secuela de “xXx: State of the Union”, se puede ver a Xander enfrentándose a Xiang en búsqueda de La Caja de Pandora, un arma muy poderosa. Paramount Pictures reveló, además los nuevo posters del largometraje donde se puede ver la imagen de Neymar Jr. La noticia de su participación en el film fue confirmada por él y su agencia. Sin embargo aún no se sabe qué papel interpretará. El cantante Nicky Jam también estará en el film, dando vida a Lazarus.

“Siempre he querido estar en una película y experimentar lo que se siente. Pero nunca imaginé que sería en una película con actores como Vin Diesel, Nina Dobrev y Samuel L. Jackson. No puedo esperar” dijo Neymar en un comunicado.

El el trailer de la película aparece neutralizando a un ladrón que quiere robar en una tienda armado de una escopeta. El método del crack azulgrana es espectacular: le da una patada a su móvil y éste impacta en el delincuente, dejándolo KO en el acto.

El film tiene dentro de su elenco a actores como Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, Rory McCann, Toni Collette, Donnie Yen, Deepika Padukone, Tony Jaa, Hermione Corfield, Al Sapienza, Helena-Alexis Seymour, Kris Wu, Michael Bisping, Megan Soo, y Jonathan Whittaker.