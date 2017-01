Fotos Peteco aclaró que no fue censurado en Jesús María

Luego de volverse viral unas supuestas declaraciones del músico Peteco Carabajal en la que denunciaba que fuera censurado en el Festival de Jesús María, el músico salió a aclarar en su propia cuenta de Facebook que se publicó “una conversación periodística descontextualizada, y ni siquiera se puede hablar que sufrí de censura”.

“Los que vivimos la dictadura, podemos saber cómo fue la censura, y yo no pasé lo que atravesaron otros compañeros de la música como Horacio Guarany, a quien le llegaron a poner una bomba en su casa, o Juan Saavedra que no podía ni pisar el país porque era considerada una persona peligrosa", graficó Peteco a modo de ejemplo, y citó los casos similares que sufrieron en la época de plomo la cantante Mercedes Sosa, el Cuarteto Supay, entre otros músicos que estuvieron prohibidos.

“Me da vergüenza decir que fui censurado, por respeto a artistas que sufrieron persecución en la época de la dictadura. No voy a llevarme laurales que no me corresponden”, dijo Peteco en forma categórica.

Explicó además que su manager, Isabel, "me informa donde vamos a tocar y se tomó la determinación de no arreglar con el festival de Jesús María, porque se enteró de que tenían miedo que hable algo sobre Milagro Sala. Por eso no toqué. A partir de allí, surgió un embrollo, porque no conozco a nadie de la comisión del festival de Jesús María ni de Cosquin”, dijo Peteco, al aclarar que nunca habló con el presidente de la comisión de Jesús María sobre el tema, “ni siquiera lo conozco”, resaltó el músico bandeño.

Agregó que si bien mantiene una postura ideológica diferente a la actual política del Gobierno nacional “eso no tiene que ver con hacer creer que me están censurando por pensar distinto. He hecho trabajos con Cultura de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin problemas. Cuando me contratan, no me preguntan de qué ideología soy”, aclaró el músico.

Prosiguió: “Les agradezco a los que se solidarizan, pero no se puede hablar de censura, eso se vivió en la época de la dictadura, ahora hay posibilidades de trabajar, y de decir que sí o no. Un año me llevan a los festivales y otras veces no, pero no fui censurado”, insistió Peteco.