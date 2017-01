CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Enero 2017

Hoy 20:18 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

16.00 SECRETO DE FERIHA

17.00 POR AMARTE ASÍ

18.00 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7

21.15 MOISÉS.

22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA

00.30 UPLAY

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA. l

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

16.00 MUCHACHA ITALIANA

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 TOMATE LA TARDE

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

22.30 LA ÚLTIMA HORA

EL TRECE

16.30 REVANCHA

18.00 SARAS Y KUMUD

19.00 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 RUIDO DE MOTORES

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ESTUDIO ABIERTO

19.30 LA TOCATA

20.30 LA 40

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 EL GEN DE GENARO

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

12.15 LA LEYENDA

DE HÉRCULES

02.20 DOBLE IDENTIDAD

04.12 FESTIVAL DE CINE DE TORONTO 2016

04.43 EL GRAN SIMÓN

07.02 SUPERMAM DOOMSDAY. LA MUERTE DE SUPERMAN

08.36 TINKER BELL Y LA BESTIA DE NUNCA JAMÁS

10.11 UN DÍA DESCABELLADO

12.01 TURNER Y HOOCH

13.08 LA PROPUESTA

16.24 UNA FAMILIA GENIAL

18.17 NUESTRO HERMANO

IDIOTA

20.05 UP UNA AVENTURA

DE ALTURA

22.00 LA PROPUESTA





TCM

00.00 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

01.40 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2

05.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.05 LOCADEMIA DE POLICÍA 2

13.45 EL LARGO BESO DEL ADIÓS

16.00 ESPANGLISH

18.30 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

21.00 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2

22.40 LA PANTERA ROSA

23.10 WYATT EARP





TNT

03.23 UN CRIMEN INESPERADO

05.01 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 MIMZY. LA PUERTA AL UNIVERSO

07.37 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN

10.23 EL HOMBRE ARAÑA

12.29 JACK, EL

CAZAGIGANTES

14.34 EL HOMBRE ARAÑA 2

16.54 KUNG FU PANDA

18.27 DOS LOCOS EN

LA PATRULLA

20.17 GOLPE Y FUGA

22.00 OPERACIÓN PELIGROSA

23.39 UN CRIMEN

INESPERADO

01.22 PANDILLAS DE NUEVA YORK

SPACE

01.41 PRIMAVERA

03.38 SIN RASTROS

06.33 MAVERICK

08.59 MÁS ALLÁ DE LA VIDA

11.25 DETRÁS DE LAS PAREDES

13.06 EL FORASTERO

14.56 COBRA

16.33 10.000 A.C.

18.32 PELIGROSA COMPAÑÍA

20.17 DETRÁS DE LAS PAREDES

22.00 HOSTEL

23.50 HOSTEL PARTE II

A DÓNDE IR

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22, LOS LUGONES PRESENTARÁN TEMAS DE SU NUEVO CD.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 22, NOCHE DE FOLCLORE CON NELSON ALBARRACÍN, GANADOR DEL FESTIVAL DE LA CHACARERA 2016.

+JUEVES 19, A LAS 22.30, MELÓDICOS CON CRISTIAN CACCIOLATTI, FLORENCIA TROUVE, EMA TÉVEZ Y MILTON MOLINA.

+VIERNES 20, A PARTIR DE LAS 22.30, ACÚSTICOS DEL ROCK NACIONAL CON FLOR TROUVE, EMA TÉVEZ, CAMILA CORNET, CARO PRADOS, ALE SUÁREZ, HERNÁN GUERRA, Y LA BANDA OPEN SOURCE.

DELFINA RESTOBAR

(AVDA. ROCA 353)

+JUEVES 19, A PARTIR DE LAS 22.30, FRANCO IBÁÑEZ Y NELSON ALBARRACÍN, PRESENTARÁN BALADAS EN ESPAÑOL Y FOLCLORE.

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

+VIERNES 20, A PARTIR DE LAS 23, FOLCLORE CON GUSTITO SANTIAGUEÑO, Y LATINOS, CUMBIA, ROCK CON MOCHO BLUES.

CINES

SUNSTAR

SING ¡VEN Y CANTA! (3D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY - 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)

PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY -18:00 (Cast)

BELLEZA INESPERADA (2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY -17:20 (Cast) 19:30 (Cast) -15:00 (Cast) 17:20 (Cast) 19:30 (Cast)

HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):

HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)

HOY - 21:40 (Subt)

PASAJEROS (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY - 17:00 (Cast)

¿POR QUÉ ÉL? (2D):

COMEDIA (+ 16 años)

HOY- 19:30 (Subt)

INVASIÓN ZOMBIE (2D):

TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)

HOY - 22:00 (Subt)

ALIADOS (2D):

ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13 años)

HOY - 16:50 (Cast) 19:30 (Cast) 22:10 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

17:30 - 20:00 - 22:30

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 3D ATP

18:30 (TODOS LOS DIAS)

ASSASSINS CREED 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

LA REENCARNACIÓN 2D APTA 16AÑOS

22:50 (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 00:50

NIEVE NEGRA 2D APTA 16 AÑOS

20:50- (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHE 2X1 00:45

SING ¡VEN Y CANTA¡ 2D ATP

17:50- (TODOS LOS DÍAS)