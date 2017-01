Fotos Padre de exboxeador dio su versión de un caso de violencia de género

19/01/2017 -

Luego de que su hijo —de 34 años— quedara tras las rejas por agredir a su ex pareja, con quien tiene una hija de 1 año y medio, Pedro Guevara se presentó en la redacción de EL LIBERAL y contó su versión de cómo sucedieron los hechos según los dichos de uno de los amigos del acusado, que estuvo presente el día de la pelea.

Según expresó Guevara: "Quiero contar la verdad y negar las aberraciones que se dicen. Hay testigos de cómo sucedieron los hechos y las dos cosas, la detención y la agresión son mentira. Ellos (por la policía) entraron a mi casa sin orden judicial. El fiscal dice estupideces. Nosotros nunca estuvimos detenidos o demorados, menos aún evitamos que lo detengan. Yo levanté a mi hijo, porque él estaba durmiendo".

Más tarde sostuvo: "Tomaba mate con mi señora, en un momento escucho que los perros ladran, miro al patio y veo dos tipos vestidos de civil. Si en ese momento tenía un arma yo los mataba, porque pensás lo peor. Aparte si vienen a detener a alguien con orden del juez me hablas y listo".

Guevara contó: "El día domingo cuando la policía fue a mi casa a buscar a mi hijo, yo les dije que él no estaba. Ellos se miraron y dijeron: ‘no tenemos orden’. Entonces yo les ofrecí ingresar a mi casa, los llevé hasta la habitación y les mostré que no estaba".

El padre del joven acusado de violencia de género aseguró: "Nunca fueron pareja. Maldigo el momento en el que mi hijo conoció a esta atorranta. Es una alcohólica y yo dije que no entre más a mi casa. Ella es del tipo de mujeres que le arruina la vida a cualquiera".

Según manifestó Guevara: "La mujer tiene tanto derecho como el hombre, pero también tiene las mismas obligaciones. Mi hijo no es un mal tipo y ojo que no es ningún santo".

Sobre el incidente contó: "El día del hecho empezaron a discutir porque ella se llevó a todas las chicas y era tarde. Ellos (por su hijo y el dueño de casa) la quisieron traer y ella quería que él también vuelva con ella. Mi hijo le contestó que la acompañaba hasta la casa e iba a regresar a la casa de su amigo".

Pedro sostiene que según los testigos, fue la madre de su nieta, quien "empezó con los golpes. Ella lo rasguñó, le rompió la remera y comenzó a gritarle".

Al ser consultado si allí sobrevinieron las agresiones de su hijo hacia la víctima, el hombre contestó que "ambos se agredieron mutuamente. Aparte las fotos que se publicaron no es esta mujer porque ella así no tiene la cara".

Nota de la Redacción

Pese a los dichos de Guevara, quien cuestionó que la mujer tenga heridas, la víctima el día de ser entrevistada por EL LIBERAL tenía el rostro completamente desfigurado por la paliza que el acusado le propinó.

A Guevara padre se le preguntó si su testigo le contó cómo fueron los golpes y éste manifestó: "No, esos detalles no pregunté, no son importantes". Este medio ratifica que las imágenes publicadas en su edición —tal como se le aclaró y demostró a Guevara— pertenecen a la madre de su nieto, a quien su hijo atacó a piñas la madrugada del sábado.

Según el padre del joven, su hijo "no es ningún boxeador. Es un pelotudo que subió dos veces a un ring y no sabe ponerse ni los guantes".

Antes de finalizar, el hombre sostuvo: "Le voy a sacar a mi nieta, porque esta mujer no merece tenerla. Ahora me encapriché yo y tengo las dos cosas que se necesitan: abogados y plata".