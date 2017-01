Damián Pachter: "Hay mucha información que no pude publicar"

Fotos EN ISRAEL. El periodista que tuvo la primicia de la muerte del fiscal vive en Israel y dijo que "no están dadas las condiciones para volver" a su pais.

19/01/2017 -

El periodista que dio la primicia de la muerte del fiscal Alberto Nisman, Damián Pachter, vive en Israel hace algo menos de dos años. En una entrevista con Radio Milenium, aseguró que tiene información que aún no pudo publicar "porque no están dadas las condiciones. Yo seguí publicando mucha de la información que me fue llegando respecto del trabajo que había realizado Sergio Berni, [el ex] secretario de Seguridad de Cristina Kirchner. Mientras más pasaba el tiempo, más info me iba llegando. Hay mucha información que no pude publicar porque no está en los parámetros que considero suficientes para publicarla. Con solo una fuente no puede ser lo suficientemente buena y hay que saber separar cuándo te están vendiendo un buzón y cuándo no".