"Romero fue el primero que me pidió"

Fotos PRESENTE. "Chiquito" Romero no tiene demasiados minutos en el Manchester United y podría venir a Boca para seguir siendo titular en la selección.

19/01/2017 -

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, declaró que el arquero del seleccionado argentino, Sergio Romero, actualmente en el Manchester United de Inglaterra, fue el primero que pidió el técnico Guillermo Barros Schelotto para ocupar el arco del equipo.

"Romero fue el primero que quiso Guillermo. Es arquero de selección. En su momento no quería volver al país, no sé si cambia que Bauza diga que necesita ser titular", dijo el dirigente en declaraciones a la emisora AM 630.

En las últimas horas trascendió una posible comunicación telefónica entre el técnico boquense y el arquero que abrió la chance de su vuelta al fútbol argentino por lo menos hasta junio de este año.

"Nosotros hicimos una oferta por (Mariano) Andújar y el tema esta caído y estamos buscando otras alternativas. Boca hace propuestas serias. Si los equipos no quieren transferir jugadores no podemos hacer nada", dijo Angelici.

El titular de la entidad xeneize se refirió también al volante de Rosario Central, Walter Montoya, y puntualizó que "Boca lo quiere e hicimos una buena oferta para el mercado local. Estamos esperando una respuesta y es un jugador que nos interesa".

En lo futbolístico y en la era post Tévez, el plantel tuvo ayer su último día de pretemporada en el predio de la AFA en Ezeiza, donde el cuerpo técnico optó por no abrir las puertas del entrenamiento y mantener en silencio al plantel y fuera de todas las versiones que la salida del ídolo, actual jugador del Shangai Shenua de China, trajo a partir de su tardanza en anunciar su despedida del club

El técnico dispuso una práctica de fútbol donde paró a Axel Werner; Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Santiago Vergini y Frank Fabra; Leonardo Jara, Fernando Gago y Fernando Zuqui; Cristian Pavón, Walter Bou y Ricardo Centurión.

Luego ingresaron Pablo Pérez por Leonardo Jara, Sebastian Pérez por Fernando Zuqui y Darío Benedetto por Walter Bou.

Este equipo hizo 35 minutos de fútbol contra los suplentes y luego realizó ejercicios de definición y el día se complementó a la tarde conun ejercicio táctico defensivo y ofensivo.

Después de la jornada de ayer el plantel tendrá el día libre y volverá a los trabajos mañana también en Ezeiza desde las 9.30 y a las 10.15 se abrirán las puertas para la prensa y al mediodía hablara el técnico.

Boca viajara el sábado por la mañana a Mar del Plata, donde enfrentará a Estudiantes de La Plata, en el estadio José Minella, a partir de las 22.15, en su debut en el torneo de verano.

El equipo permanecerá toda la semana en la ciudad balnearia, donde se hospedará en el Hotel Costa Galana y se entrenará en el predio de Aldosivi.

Luego de jugar ante Estudiantes, lo hará el martes 24 ante San Lorenzo y por último el 28 enfrentara en el primer superclásico del año a River Plate para regresar a Buenos Aires apenas terminado el encuentro.

Posibilidad

En las próximas horas, según allegados al presidente del club, Angelici hablará con el encargado de las inferiores de Independiente, Claudio Vivas, para saber si aceptaría el puesto que dejo Raffo y que ocupa interinamente el ex jugador Diego Soñora.

A la renuncia de Raffo, se suma la del directivo Orlando Salvestrini también dejo el cargo de encargado del departamento de fútbol amateur, pero sigue perteneciendo a la mesa directiva.