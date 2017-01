El Celta le dio otro duro golpe al Real

19/01/2017 -

Celta de Vigo, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, dio ayer el batacazo al vencer a Real Madrid por 2-1, de visitante en el estadio Santiago Bernabéu, en el partido de ida de los cuartos de la Copa del Rey de fútbol de España.

Los goles del equipo gallego, donde fueron titulares el ex Boca Juniors Facundo Roncaglia y el ex River Plate Gustavo Cabral, los convirtieron Iago Aspas (19m. ST) y Jonny (25m. ST), respectivamente; mientras que el brasileño Marcelo (24m.ST) descontó para el conjunto local, que sufrió su segunda derrota consecutiva tras un invicto de 40 encuentros. El fin de semana pasado, Sevilla, dirigido por otro argentino Jorge Sampaoli, venció a Real Madrid por 2-1, de local, sobre la hora, pero por la Liga de España.

Alavés, dirigido por el argentino Mauricio Pellegrino, le ganó hoy a Alcorcón, donde fue titular el ex Colón de Santa Fe Martín Luque, por 2-0, de visitante, con los goles de Ibai Gómez, a los 45 y 49 minutos del segundo tiempo.

Hoy cerrarán los partidos de ida de los cuartos de final: Atlético Madrid vs. Eibar y Real Sociedad vs. Barcelona, el actual bicampeón.

El orgullo del "Toto"

El entrenador de Celta de Vigo, Eduardo Berizzo, felicitó a sus dirigidos por el batacazo como visitante ante Real Madrid por la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey quienes le demostraron que pueden "ganarle a cualquiera".

"Los jugadores me han demostrado que pueden ganarle a cualquiera. En ellos hay una fuerza interior del equipo y hay que disfrutar de la victoria. No somos favoritos, pero podemos ganarle a cualquiera", afirmó el ‘Toto’.

"Tenemos una plantilla corta y yo me preocupo de que todos los futbolistas estén siempre listos para jugar y los que normalmente están fuera den también el tono cuando juegan. Por eso me gustaría destacar ante todo el gran esfuerzo de la plantilla para que sigamos vivos en las tres competiciones", indicó el ex defensor de Newell’s Old Boys y River Plate.