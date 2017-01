"Me gusta que mi equipo presione, es muy importante la tenencia de pelota"

Fotos DESAFÍO. Ramón Amaya habló tras el amistoso ante el Albo.

19/01/2017 -

El entrenador de Güemes, Ramón "Pica" Amaya, dialogó con EL LIBERAL y se refirió a la idea que intentará aplicar en el Gaucho para afrontar la Copa Argentina y el Federal B.

"Estamos siguiendo de cerca el equipo. Creo que debemos achicar un poco las marcas y los espacios. Me gusta mucho presionar para recuperar rápido la pelota. Quiero que el equipo tenga la pelota en los pies. La tenencia es importante. Hay que hacerse fuerte en esos aspectos. En eso quiero hacer hincapié", aseguró el DT, tras el amistoso que su equipo perdió el martes ante Central Argentino 1 a 0.

"No soy de estudiar demasiado a los rivales. Me fijo más en mi equipo, que rinda lo que tiene que rendir. Que plasmen en la cancha lo que uno pretende y sacar lo mejor de cada uno. Nunca me preocupó ver a los rivales. Me enfoco en lo que tenemos. Tenemos la obligación de ganar de local. Eso es lo que tenemos que saber. En casa debemos ganar".

"Estamos tratando de ir corrigiendo errores y probando algunos jugadores que están llegando al club. El tiempo nos apremia. Estamos buscando una mejor puesta a punto con los amistosos’.