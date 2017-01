Fotos Se vive a pleno la semana de música en el Centro de Arte de Mar del Plata

-

Pedro Aznar, un tributo a Gustavo Cerati, Gerónimo Rauch, las canciones para niños de Canticuénticos y Nahuel Pennisi, animarán desde hoy y hasta el domingo la intensa grilla musical programada en dos de las tres salas del Centro de Arte Mar del Plata.

La oferta de música en vivo en el complejo sito en San Luis 1750 del centro marplatense que comenzó el martes a la noche0 con la presencia de La Mississippi adelantando las canciones de "Criollo", continuará el jueves con una doble jornada.

Hoy, a las 20.30 en el Teatro Radio City, el conjunto santafesino Canticuénticos ofrecerá su primer concierto veraniego en Mar del Plata para mostrar su repertorio propio que, abrevando en géneros populares latinoamericanos, se ha convertido en una referencia de la música para niños. Una hora más tarde, el guitarrista, autor y cantante no vidente Nahuel Pennisi subirá al escenario del Teatro Roxy en el marco del "Primavera Tour 2017", una gira de presentación de su elogiado álbum debut que denominó apelando a esa estación del año.

Mañanas desde las 22 el intérprete Gerónimo Rauch asumirá en el Radio City su "Concierto sin fronteras" donde combina canciones de su paso por la escena internacional de las comedias musicales con el cancionero Beatle que registró en su primer disco "Here, there and everywhere". La función del sábado a las 22 en el Radio City le permitirá a Pedro Aznar ir delineando el programa de "35 años", el concierto con el que celebrará su recorrido musical desde sus inicios en Madre Atómica, pasando por Seru Girán y el Pat Metheny Group a su carrera solista y sus aportes a la música popular.

El cierre de la programación de verano se producirá el domingo a partir de las 22.30 en el Radio City con "Música Para Volar, Gustavo Cerati Sinfónico", que reúne a más de 50 músicos en escena para asumir arreglos basados en las canciones creadas por quien fuera líder de Soda Stéreo.