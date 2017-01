Varela a EL LIBERAL: "No me gusta andar espiando qué hacen los otros"

Fotos Hugo Varela

"Guitarra indomable" es el nuevo espectáculo de Hugo Varela, un músico que con humor y genialidades ya hace reír a los turistas que veranean en Mar del Plata.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, se refirió al gran momento que vive en esta nueva temporada que hace en "La Feliz" y también por gran parte de la Costa Atlántica Argentina con "un humor para toda la familia".





-¿Qué música interpretas con esa "Guitarra indomable" cuando subes al escenario?

-De todo un poco pero, fundamentalmente, es música que se ha metido en nuestra cultura y temas tradicionales, entre ellos el folclore. Yo hago mucho folclore. No dejo de lado el tango y algunas cosas tropicales. Es la música que agarra y con la cual se siente identificada muchas generaciones. Y alguna chacarera hay también.





-¿De algún autor en especial son los temas que ejecutas?

-Todos los temas son "feos pero son míos" como dijo mi madre. Son temas que se van armando y que tienen que ver con resonancia a ciertos estilos de hablar, de decir y con referencias a la copla, que es una cosa muy nuestra. Este es un lenguaje que yo lo tengo desde chico. Cuando yo era changuito, mi viejo me leía el Martín Fierro.





-¿Cuánto influyó en tu formación el grupo Les Luthiers?

-Mucho y, fundamentalmente, porque tienen que ver con habilitar un género, que por ahí no es nuevo, que tiene que ver con el humor y con la música. Apelar a este tipo de lenguaje y referencias, me abrió puertas. Después, soy muy respetuoso de hacer mis cosas y de no andar espiando qué hacen los otros sino agarrar un camino personal. En eso, yo los respeto mucho a Les Luthiers y creo que ellos me respetan también.