Paola Zuaín lució la esbeltez de su figura en un desfile top de la ciudad turística por excelencia, Córdoba

19/01/2017 -

Paola Zuaín hizo realidad su sueño de ser protagonista en el desfile de los hermanos Vernucci, que se realizó en los jardines de la municipalidad de Carlos Paz. Si bien la modelo santiagueña ya participó de otras ediciones de este mega evento, en esta oportunidad no paso inadvertida por la pasarela carlospacense. Este rol destacado le permitió a Zuaín establecer un contacto directo no solamente con las top models del momento, sino también profundizar su vínculo laboral con los estilistas Vernucci, de quien es representante en Santiago del Estero. "A lo largo de mis 23 años de trayectoria, en varias oportunidades, he sido convocada por Vernucci para ser parte del megadesfile que ellos organizan y del cual participan destacadas modelos argentinos", destacó Paola. Paola, en esta ocasión, estuvo acompañada por Maira García, quien representó a la Asociación Civil Vernucci, filial Santiago del Estero. Además de Maira, desfilaron Nain Silva Guzmán, modelo profesional y productor de desfiles de moda, y Matías Jensen Barquín, modelo, además de Nahir Ferreyra. "Estoy muy feliz por este gran paso que he dado en mi carrera", puntualizó Zuaín a EL LIBERAL.

Zuaín destacó que la asociación que representa recibió una medalla en reconocimiento a la labor realizada.