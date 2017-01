Glamour y escándalo en el megadesfile de los hermanos Vernucci

19/01/2017 -

A sí como para "La Feliz" el "Mar del Plata Moda Show" es todo un símbolo y los desfiles de Roberto Giordano y después los de "Pancho" Dotto para Punta del Este, para Carlos Paz, el desfile de los hermanos Vernucci es todo un clásico.

En la 10ª edición de este acontecimiento glamoroso, realizado en los jardines municipales, concentró a toda la comunidad artística que hace temporada en la villa veraniega cordobesa. En el desfile, que estuvo conducido por Fredy Villarreal y la chica del momento, Laurita Fernández, Ingrid Grudke, la musa de los Vernucci; Christian Sancho, Soledad Solaro y Adabel Guerrero, Ailén Bechara, Virginia Gallardo, Charlotte Caniggia, Tito Speranza, Flor Vigna y Mar Tarrés. La apertura la hizo "Bien argentino", el espectáculo que se presenta en el Complejo Malambo.

También hubo lugar para los homenajes. Pablo Alarcón, José María Muscari, Betiana Blum y Marcelo De Bellis fueron premiados por su trayectoria. Todos subieron al escenario y posaron junto a las autoridades y Gabriel y Roberto Vernucci. Habló Lohan Quien no pudo participar de este desfile fue Lohan, el cantante y novio de Charlotte Caniggia. El joven reggaetonero aceptó de la invitación de "Marcelito de XT", conocido diseñador de accesorios de la farándula, para acompañarlo al desfile de los hermanos Vernucci.

Pero cuando llegó al lugar, no lo dejaron entrar. Según la versión que circuló, Charlotte habría advertido, a último momento, que si el cantante desfilaba, ella no lo haría y por eso lo bajaron. "Me echaron. Los Vernucci le pidieron a la seguridad que me saquen. Dijeron que si desfilaba, Charlotte se bajaba, pero ella me lo desmiente", declaró Lohan.