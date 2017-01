Mónica Ayos volvió a mostrar su privilegiada figura

19/01/2017 -

A sus 43 años, Mónica Ayos luce un cuerpo privilegiado. Siempre fue una de las mujeres más lindas y sensuales del ambiente artístico, y el paso del tiempo no hace mella en ella. Así lo demostró al publicar una foto hot en su cuenta de Instagram. En la imagen se puede ver a la actriz en bikini, mostrando su escultural figura. "Babas me caen por un plato de papas fritas con queso derretido, pero no sucumbo porque ante todo: infeliz. Que rico es todo lo que hace mal LPM", escribió la actriz actualmente radicada en México.