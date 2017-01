No quiere ser mamá para la tapa de revista

19/01/2017 -

Lizy Tagliani formará parte de "Quiero vivir a tu lado", la nueva novela de Pol-ka protagonizada por Paola Krum, Mike Amigorena y Florencia Peña.

La actriz habló de sus deseos de tener un hijo y la posibilidad de adoptar. "Tiene que ver con devolver todo lo que la vida me ha dado a mí. Es desde ese lado, no del de ser mamá para la tapa de revista", disparó Lizy en diálogo con La Once Diez. Además, aseguró que quiere "alguien a quien yo acompañe, que tuvo necesidades, fue abandonado, tuvo una discapacidad o lo que fuere, y a quien yo acompañe toda la vida, o toda mi vida, por lo menos. No es que estoy desesperada o que ya inicié los trámites". Fue contundente al diferenciarse de Flavio Mendoza, quien decidió alquilar un vientre para convertirse en papá. "Eso sí que no. Es algo totalmente distinto, pero estoy súper de acuerdo con lo que hace Flavio, me parece encantador y va a ser un gran padre", finalizó.