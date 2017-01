Macri sobre la causa Nisman: "No puede volver a pasar que las cosas se dilaten décadas"

Fotos Mauricio Macri y Rodríguez Larreta

Mauricio Macri no estuvo en el homenaje que se realizó ayer a la tarde en la Plaza de Mayo al cumplirse dos años del fallecimiento de Alberto Nisman, pero este jueves, al anunciar el traspaso de la justicia a la ciudad, el jefe del Estado le mandó un mensaje a los jueces y fiscales al referirse sobre el acto conmemorativo por Nisman.

"Hemos visto ayer en otra nueva manifestación a favor de que se esclarezca la muerte del fiscal Nisman y la denuncia que hizo. Las cosas tienen que saberse, entenderse y esclarecerse en un cierto tiempo", resaltó Macri durante un acto en la Casa Rosada.

Según el Presidente, "no puede volver a pasar que las cosas se dilaten décadas". "Eso trae mucha frustración, enojo, resentimiento y eso no corresponde en esta etapa de la Argentina que no hemos comprometido a construir entre todos. Tenemos que poner la verdad por delante y para eso la Justicia tiene un rol fundamental", destacó.