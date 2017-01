"hay que multiplicar al menos por cinco la cantidad de propietarios en el país"

Fotos Javier González Fraga

Esta mañana el nuevo presidente del Banco Nación, Javier González Fraga reconoció: "Me encuentro con un banco que está muy bien manejado, se ha llevado a cabo una gestión extraordinaria, que ha puesto en marcha un transatlántico con más de 20.000 empleadas con temas sindicales complejos, falta de informática y falta de crédito".

"Le daré mi impronta con el tiempo pero le he pedido a Carlos Melconian que me ayude a mantener el equipo de él, no solo el directorio, sino también sus colaboradores porque ha sido muy exitosa su gestión. Hay que hablar de continuidad y de profundización. Voy a retomar los objetivos de Melconian y me voy a focalizar en el crédito para la inversión, vivienda, economías regionales y afianzar las fuentes de financiamiento del banco obteniendo los mejores plazos y las mejores tasas", añadió el economista en declaraciones radiales.

Con respecto a los diferentes sistemas de crédito hipotecario remarcó: "El Banco Nación venia implementando un sistema distinto para el financiamiento a la vivienda que el que propiciaba el Banco Central, creo que hay que llegar a una conciliación de las dos variantes. Lo importante es que haya crédito disponible para la vivienda, de plazos muy largos y de cuotas muy bajas."

"Hay que multiplicar por cinco al menos la cantidad de propietarios en el país. Quiero un país de propietarios, que por lo que hoy se paga de alquiler aun en las viviendas más sencillas se pueda conseguir un crédito para pasar a ser propietario. Creo que el verdadero avance para lograr una mejor distribución de la riqueza y menos pobreza pasa por el acceso a la vivienda", afirmó González Fraga.