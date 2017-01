Fotos La Tota Santillán: "Mi mujer me dejó por la mucama".

Hoy 21:35 -

No todo es color de rosa para Daniel Tota Santillán. Aún con el éxito de su obra "La Revistota", en Mar del Plata, vive un drama familiar que incluye a su mujer y a sus hijas.

A través de su cuenta de Facebook expresó que las extraña. "Hace meses que no puedo verlas. Si supieran cómo las extraño y las necesito... ¿Cuánto más tiene que pasar? Por favor, Dios. Necesito verlas".

Ante la prensa hizo un fuerte descargo referido a su ex mujer, Sol, que lo dejó por la mucama: "Me separé cuando descubrí que salía con nuestra empleada. Le conté mis sospechas a mi suegro. Se rió sarcásticamente y me dijo que no me preocupara, que yo iba a encontrar a otra mujer. Para él puede ser que todo pase, pero para mí es amor puro".

Además, La Tota tiene una denuncia por violencia de género. Su ex lo denunció y la Justicia dispuso una medida perimetral. "Busca destruirme. Estoy viviendo una pesadilla. Ella tiene todo el derecho a estar con su empleada pero no tiene derecho a no dejarme ver a mis hijas. Me pusieron la perimetral sin justificativo porque nadie demostró nada. Es una locura", aseguró.

Según él, su ex suegro fue el encargado de tramitar todo, ya que es un prestigioso abogado penalista.