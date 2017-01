Gustavo Alfaro: "No se puede jugar así"

Fotos OPINIÓN. Gustavo Alfaro consideró que el partido no podía seguir.

El director técnico de Gimnasia Gustavo Alfaro respaldó la decisión del árbitro Jorge Baliño de suspender anoche el partido entre su equipo y Racing en Mar del Plata por la Copa Amistad de los torneos de verano al sentenciar que "no se puede jugar así", tras un intenso temporal de lluvia, viento y tormenta eléctrica.

Alfaro dijo en la zona mixta del estadio José María Minella que "lamentablemente todo el partido fue complicado, por la lluvia, el viento y los rayos".

"No va más, no se puede jugar así", subrayó Alfaro, y agregó que "se trató de brindar un espectáculo, pero al final del primer tiempo no se podía jugar más y la decisión que tomó Baliño fue la más acertada" porque "estuvo siempre la amenaza de tormenta eléctrica".

"Una vez que llegamos a la zona de vestuarios fuimos a ver los árbitros y ellos ya venían comunicándose con la gente del pronóstico y les dijeron que en el correr del tiempo la lluvia iba a ser cada vez más intensa por eso la suspensión", completó el entrenador "tripero".

Por otro lado, Alfaro se mostró crítico con su equipo: "Me voy preocupado, si bien no jugamos con los titulares, esperábamos otra cosa", dijo el entrenador que calificó a su equipo como "híbrido".