Gonzalo Rodríguez le dirá adiós a la Fiorentina

Fotos GONZALO RODRÍGUEZ

El defensor argentino Gonzalo Rodríguez, de 32 años, no renovará su contrato con Fiorentina de Italia, según afirmó su representante, el ex goleador José "Toti" Iglesias.

"En estos meses no recibimos ninguna comunicación de la Fiorentina y este comportamiento me hace pensar que el club no tiene interés en renovarle el contrato a Gonzalo", expresó Iglesias, recordado delantero que pasó por San Lorenzo, Racing, Huracán y Sarmiento, entre otros clubes, al diario La Nazione, de Florencia.

"Desde hace un tiempo estamos evaluando la posibilidad de varias propuestas para el futuro del jugador y en un mes definiremos todo con un nuevo equipo", agregó el representante.

Según la página "calciomercato", en las últimas semanas demostraron interés por el zaguero argentino los clubes italianos Inter y Milan.

Rodríguez se inició en las divisiones inferiores de San Lorenzo, donde debutó en Primera División el 26 de julio del 2002. En junio del 2004 pasó al Villarreal de España y en agosto del 2012 llegó a la Fiorentina.