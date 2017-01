Medidas de la fiscalía

20/01/2017 -

Una vez conocida la denuncia de la mujer, la Dra. Marta Elena Ovejero -fiscal de turno- ordenó que la policía haga examinar a la menor por el médico de Sanidad y que se trasladen al domicilio donde se habría realizado la fiesta y se aprehenda a la agresora.

Además, la representante del Ministerio Público solicitó que personal de distintas dependencias policiales soliciten la nómina en todas las empresas de transporte con destino a Buenos Aires -tanto en Santiago como en La Banda- y si en alguna figura el nombre de la acusada, ésta quede detenida.

Ante las averiguaciones y al ver que no se lograba dar con el paradero de los "porteños", la Dra. Ovejero ordenó que se realice un cierre de ruta y se haga un intensivo control vehicular para ubicar a la mujer si es que se daba a la fuga en algún vehículo particular. Aún no fue localizada.