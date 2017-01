Fotos La noche de apertura del festival tendrá tres propuestas santiagueñas

20/01/2017 -

Con la sombra de la muerte de Horacio Guarany, la 57ª Edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que abrirá mañana, permitirá, después de mucho tiempo y no pocas controversias, abrir su escenario para el cruce de propuestas taquilleras con artistas independientes y posibilitar regresos, tanto de olvidados como Dino Saluzzi, Chango Spasiuk y Juan Quintero, como de los populares Abel Pintos y Jorge Rojas que no estuvieron en 2016. La apuesta por reponer al escenario Atahualpa Yupanqui como un sitio posible para apreciar un recorte más cierto en torno a la actualidad de la cultura folclórica, es entonces la noticia saliente de una edición donde el abanico de opciones estéticas parece más abierto que en mucho tiempo. Como un buen ejemplo de esa apertura, la misma luna de inicio posibilitará la esperada vuelta del bandoneonista salteño de 81 años Dino Saluzzi, quien en febrero de 2011 y en medio de su actuación en la Serenata a Cafayate, dijo: "Desde este escenario juro no pisar nunca más un escenario folclórico". Además, se presentarán tres apuestas santiagueñas de probado impacto festivalero pero alejadas de los estándares más comerciales del género: el dúo Orellana- Lucca (Consagración 2016) y los cantautores Raly Barrionuevo y Horacio Banegas. En esa velada inaugural tendrán su primera vez en el festival dos de las más atractivas voces de la escena independiente como el local José Luis Aguirre y la bonaerense Luciana Jury y también debutará la notable Orquesta Popular de Música Argentina Los Amigos del Chango. En materia de vueltas, Abel Pintos y Jorge Rojas, quienes en 2016 solamente participaron de la celebración de las dos décadas de Soledad en Cosquín debido a diferencias con las autor i d a d e s mu n i c i - pales anteriores, dirán pres e n t e e n dos noches seguidas: Abel el 24 y Jorge con Los Rojas, el 25. También el miércoles 25 habrá un homenaje por los 100 años de Gustavo "Cuchi" Leguizamón, un creador que en vida no pasó por el festival, y que será tributado, bajo la dirección artística de Popi Spatocco, por un elenco que reúne a Dúo Coplanacu, Liliana Herrero, Melania Pérez, Chacho Echenique, Moro Leguizamón, Luis Leguizamón, "Bruja" Salguero, Lorena Astudillo, Bruno Arias, Nahuel Pennisi y Franco Luciani. Cumpleaños de "Los Cara" Una noche después, el festejo será por las cinco décadas de Los Carabajal en el que tomarán parte Peteco Carabajal, Sergio Galleguillo, Antonio Tarragó Ros, Orellana-Luca, Dúo Coplanacu, Mario Álvarez Quiroga, Cuti y Roberto Carabajal, Bruno Arias y Juan Saavedra. Y otra cita a los 50 años, en este caso de la consagración coscoína de Víctor Heredia, ocurrirá el domingo de cierre. Durante esa misma velada de clausura, se celebrarán las cuatro décadas de Ángela Irene y los 30 años de Los Nocheros. E n relación a la evocación de Guarany, fallecido el viernes pasado a los 91 años, el intendente de de Cosquín y presidente de la Comisión Municipal de Folclore, Gabriel Musso, adelantó a Télam Radio que "este año en lugar de una peña oficial, habrá dos y una de ellas llevará el nombre de Horacio Guarany". El funcionario avisó que "cada músico participante le va a rendir su tributo a Guarany, pero habrá uno especial cuando el viernes 27 actúen tanto Soledad como quien fue su ahijado artístico, Luciano Pereyra". Otro retorno largamente esperado será el del chamamecero misionero Chango Spasiuk, quien se presentará el sábado 28 en una función donde también habrá espacio para otro par de jóvenes hacedores del nuevo folclore como el riojano Ramiro González y el cordobés Juan Iñaki.