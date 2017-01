La idea de Van Basten, bajo la mirada de los DT de Santiago

Fotos RECHAZO. Luis Valoy fue entre los consultados el más tajante en cuanto a la oposición de las propuestas.

El ambiente del fútbol de Santiago del Estero no podía estar al margen de un tema que ya está causando polémica con la idea que tiene el director de desarrollo técnico de la Fifa, Marco van Basten de impulsar algunos cambios para darle al deporte más popular del planeta nuevos y llamativos atractivos.

"Creo que eliminar las posiciones adelantadas puede resultar interesante porque le permitiría a los equipos ser mucho más ofensivos y contar con más posibilidades de goles. Habría partidos con resultados abultados y con más entusiasmo para los hinchas sobre todo", expresó Luis Tomás Asili, ex jugador de Central Córdoba y hoy entrenador de la escuela de fútbol infantil del Tripero.

Pero eso no es todo. El "Gringo" se mostró en contra de la mayoría de las otras propuestas de Van Basten. "No me gusta por ejemplo la forma que propone de patear los penales. Pienso que con estas ideas se mataría la esencia del fútbol. Habría que analizar bien todos porque creo que en el fútbol ya está todo inventado", acotó Asili.

Otro que opinó al respecto fue Diego Piedra. El ex futbolista de Güemes y director técnico rescató al principio la figura de Marco van Basten por ser considerado como el segundo mejor jugador de la historia en su país (Holanda) y porque además se trata de una personalidad sumamente importante que puede aportarle mucho al fútbol mundial.

"Para los que no saben y quieran entender un poco el porqué de esto sería bueno conocer quién es y dónde se formó.Marcos van Basten. Digo esto porque un jugador considerado el segundo mejor de su país siempre buscará mejorar el fútbol espectáculo", expresó Piedra que no ocultó su admiración por el otrora delantero de la selección holandesa e ídolo de Milan de Italia.

Sobre los cambios que impulsa el hoy dirigente de la Fifa dijo: "Soy coordinador de futsal AFA y ahí tenemos algunas cosas que lo hacen un gran espectáculo. Acumulación de faltas sancionadas con penal; espacio reducido; tiempo muerto, etc. Algunas serían positivas, otras no tanto. Me gusta que se jueguen menos partidos... si esto mejora el rendimiento".

Luego acotó: "Sacar los empates seguramente habrá varias injusticias. El cambio que me gustó fue el de tres puntos para el ganador y uno por empate. Ampliar cambios y sin detener el juego, eso sí que sería revolucionario. Tácticamente cambiaria todo".

Luis Américo Valoy es uno de los entrenadores que cuando tiene que hablar de determinadas cuestiones, no se calla nada. Y ayer reafirmó su condición de un tipo que defiende a muerte sus ideas con una opinión contraria a todas las propuestas de Marco van Basten.

"Pienso que no hay que modificar nada. El fútbol está bien como está y si la idea es hacerlo más atractivo con muchos goles, entonces tendremos que pedirles a los técnicos que dejen de lado el temor y que manden a sus equipos a atacar un poco más y no sean tan defensivos. La realidad marca que hoy muchos prefieren adoptar esta actitud en la cancha para que no pierdan el trabajo. Es así, para que nos vamos a mentir", expresó el ."Loco" con su clásico lenguaje verborrágico.

El que le dio un poco la derecha al ex internacional delantero holandés fue Alberto Caporaletti, pero a medias. El entrenador clodomirense reconoció que entre las 10 propuestas existen algunas que son interesantes, aunque se mostró reticentes a otras como dejar sin efecto la ley de la posición adelantada.

"No estoy de acuerdo con este tema porque me parece que se perdería una parte de la esencia del fútbol. Creo que la posición adelantada debería seguir existiendo. Si me gusta por ejemplo las de las penalizaciones con las tarjetas amarillas y no tanto con los cambis durante el juego. Eso para mí no va", afirmó Caporaletti.