Hallaron muerto en la cárcel a un ex comisario acusado de coimas

Fotos PRESENCIA A poco de conocerse la información sobre su muerte, familiares de Jurado se trasladaron a la Unidad Nº 9 de La Plata.

Uno de los ex comisarios detenidos en la causa iniciada tras el hallazgo de sobres con dinero de presuntas coimas en la Jefatura Departamental La Plata, fue hallado muerto en la cárcel, y la Justicia dispuso la realización de la autopsia para determinar las causas del deceso. Se trata de Federico Máximo Jurado (45), quien antes de ser detenido se desempeñaba como jefe de la seccional 16 de La Plata y que fue hallado a las 7 muerto en la cama de su celda, según fuentes del Ministerio de Justicia bonaerense consultadas por Télam. "Un guardacárcel lo encontró fallecido, sin síntomas de violencia en el lugar. Enseguida se comunicó el hecho al fiscal Marcelo Martini, al Juzgado de Garantías a cargo de la jueza Marcela Garmendia y a la Policía", detalló el vocero. La fuente explicó que "hasta que estén los resultados de la autopsia no se puede confirmar nada, pero al parecer fue muerte natural, el compañero de celda se enteró en el mismo momento. Era una persona que no tenía problemas con nadie dentro de la unidad".

El fiscal Martini, a cargo de la causa, se dirigió a la Unidad Penitenciaria 9, ubicada en las calles 76 y 9 de La Plata, a la esperar de que arriben los peritos de Gendarmería Nacional, quienes realizaron pericias en la celda. Luego, el cuerpo del ex comisario fue llevado a la Asesoría Pericial del barrio Hipódromo, para realizar la autopsia.

"Todo indica que fue una muerte natural. Parece que murió de un paro cardíaco. Esta persona era diabética", dijo el fiscal y añadió que "no hay signos de violencia y el informe de la médica dice que falleció por un paro cardíaco".

"Hoy (por ayer) mismo realizarán la autopsia y los primeros resultados estarán dentro de uno o dos días", aseveró. En esa línea, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, afirmó que "no hay nada irregular" en la muerte del ex comisario Jurado, aunque aclaró que hay que "esperar el resultado de la autopsia. El primer dato que tengo es que no había nada irregular, pero vamos a esperar los resultados de la autopsia, cómo acontecieron los hechos", dijo.