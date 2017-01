Amenazó con matar a su ex porque no quería "volver" con él

Fotos TRAS LAS REJAS. El acusado fue interceptado por efectivos de la Prevención Nº 4.

20/01/2017 -

Un sujeto fue detenido nuevamente tras acercarse a la casa de su ex pareja - donde tenía prohibido por la Justicia llegar- y amenazarla con matarla porque ésta no quiso retomar la relación sentimental que tenían, y que había finalizado por los constantes hechos de violencia.

Según contó la víctima cuando se presentó en la Comisaría Nº2 del Menor y la Mujer, el grave episodio se registró cerca de las 23, cuando el acusado llegó a la casa de la víctima -en un inmueble ubicado en la calle Romualdo Gauna- del barrio Central Argentino, de La Banda.

La víctima -una mujer de 41 años- se encontraba con su familia en esa vivienda, cuando sorpresivamente se hizo presente su ex novio en avanzado estado de ebriedad, pretendiendo restablecer la relación. De inmediato la víctima le recordó que él no podía llegar a su casa ya que tenía una orden judicial de restricción de acercamiento por episodios violentos ocurridos tiempo atrás. Lejos de retirarse, el insistente sujeto comenzó a gritar. No conforme con ello, extrajo de entre sus prendas un cuchillo y la comenzó a amenazar de muerte. Esta situación fue observada por un familiar de la mujer, quien se comunicó por teléfono solicitando auxilio a la policía.

De inmediato, efectivos del Escuadrón Táctico Motorizado, de la Departamental Nº 5 que se encontraba realizando recorridos por cercanías de lugar arribaron de inmediato al inmueble. Cuando los policías detectaron la situación, rápidamente redujeron al acusado antes que se diera a la fuga.

Los uniformados allí le secuestraron el arma blanca y lo trasladaron a la Seccional 14, donde fue huyera, secuestrándole además el arma blanca. Luego de ello, el sujeto demorado fue conducido a la Comisaría Seccional 14, y allí fue identificado como Eduardo Pereyra -de 36 años- domiciliado en el barrio 17 de Octubre. La víctima de apellido Lastra, se dirigió a sede policial y radicó la denuncia. De los pormenores del suceso tomó conocimiento la fiscal de turno, Dra. Marta Elena Ovejero, quien dispuso el secuestro del arma, la aprehensión de Pereyra, acusándolo del supuesto delito de amenazas calificadas y que permanezca alojado en esa dependencia policial.