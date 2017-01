Fein: "Se mediatizó la causa utilizando pruebas inexistentes"

Fotos HOMICIDIO. "No teníamos una prueba categórica y cierta", dijo Fein.

20/01/2017 -

La ex fiscal Viviana Fein, que estuvo 11 meses a cargo de la investigación, rompió un largo silencio y dijo que no recibió evidencias clave que había solicitado. Además, afirmó que su actuación fue "totalmente normal".

"Me guardé a silencio por mucho tiempo, pero me sentí agraviada, con términos indecorosos hacia mi persona y debo aclarar por mi honra y por la memoria de mi madre quién es la doctora Fein y cómo trabaja", explicó la ex fiscal que renunció a su cargo en abril de 2016 para acogerse a la jubilación.

Para Fein, las imputaciones que recibe obedecen a "que no se conoce la causa" y reiteró que "si hubiese encontrado un encuadre legal (sobre la muerte de Nisman) hubiera emitido dictamen, pero si no tengo pruebas contundentes, cometo una irregularidad gravísima".

"No teníamos una prueba categórica y cierta de que estábamos frente a un acto homicida", remarcó, y cuestionó que se esperaron resultados "que nunca llegaron", como el pedido a la Embajada de Estados Unidos sobre mails del ex fiscal fallecido.

Además, desmintió irregularidades en el procedimiento, como el fiscal Taiano solicitó investigar, y dijo con respecto a que había pisado sangre del fiscal en el departamento donde vivía, que previo a ingresar al baño, "hubo una imagen de fijación previa, donde se filma el baño primero y se sacan fotos sin presencia humana" de manera que "los patrones de sangre jamás se afectaron", dijo.