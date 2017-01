Jimena Barón habló sobre la noche en el baño con Del Potro

20/01/2017 -

En medio de rumores que indicaban que Jimena Barón había tenido un encuentro fogoso con Juan Martín Del Potro en un baño durante una fiesta, la actriz admitió que lo conoce. ‘Lo conozco. Nos vimos en la fiesta comentada y estuvimos hablando un rato ahí. No nos cruzamos teléfonos", contó a Desayuno Americano. Sin embargo, la mamá de Morrison desmintió pícaramente: "No tuvimos sexo en el baño. Si quiero tener sexo me voy a su casa. Es un chico de dos metros, ¡una incomodidad! Siendo una primera vez quiero hacer una performance presentable, no en un baño", afirmó.

"Fui con una amiga que hasta me preguntó quién era. Ya lo conocía, ya me lo había cruzado si hubiese sido algo clandestino no hubiese estado hablando delante de todo el mundo", concluyó.