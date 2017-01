“Pampita” debutará en cine en el filme “No desearás al marido de tu hermana”

20/01/2017 -

Carolina "Pampita" Ardohain tendrá su primera vez en el cine. Próximamente, bajo la dirección de Diego Kaplan, debutará en "No desearás al marido de tu hermana".

Pero, antes, en febrero próximo, viajará a Miami para disfrutar de Disney con Pico Mónaco y sus tres chicos, y en marzo estará filmando su primera película. "Pampita" le confirmó a Silvina Demare en la revista Viva, hará su primer protagónico en cine. "Por eso está tomando clases de actuación con un coach. No soy una improvisada dice. Me gusta prepararme para cada trabajo. Recibimos cinco guiones, pero nos quedamos con éste. Se trata de un drama entre dos hermanas con un secreto familiar. Yo soy una de ellas. Estoy feliz. Hice el casting y quedé", declaró la ex del actor chileno Benjamín Vicuña. Todavía no está cerrado todo el elenco, pero el hombre deseado sería Juan Sorini (el petisero de "Viudas e hijos del rock & roll) y se está definiendo quién hará de la hermana de "Pampita".

El libro original del filme es de la talentosa y prolífica Erika Halvorsen ("El hilo rojo", filme que protagonizaron Vicuña y la "China" Suárez) y se trata de un thriller erótico sobre dos hermanas y su relación con la sexualidad y el deseo. Se editará como novela en Sudamericana.

Ruptura con Vicuña

Por otra parte, habló sobre la separación de Benjamín Vicuña, que estuvo teñida de acusaciones de infidelidades por parte de ella, y escandolos tuits y audios. "Siempre pensé que mi familia iba a ser para siempre. Tuve estos hijos pensando que los iba a criar todos los días de mi vida con el hombre que yo amaba, no elegí la situación en la que estoy hoy de tener que estar sin mis hijos. Pensé que jamás me iba a pasar, y los traje al mundo con una gran responsabilidad. Pero bueno, uno no elige todo lo que pasa en la vida y me lo tomo de la mejor manera posible. He crecido un montón este año para tratar de ser la mejor mamá posible, la mejor ex pareja posible y la mejor futura novia de alguien posible. Uno trabaja todos los días para ser mejor para los demás y darle mejor calidad de amor a todo el mundo", dijo en "Entre Dos", el ciclo de entrevistas que conduce Andrea Frigerio para LN+. Negó que haya tenido una crisis previa con Vicuña, de ahí su respuesta de que "siempre" pensó que sería para siempre. "No te sabría decir", dijo cuando Andrea le mencionó que "se generan situaciones de crisis".