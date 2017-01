Nazarena blanqueó romance en medio de una polémica

20/01/2017 -

Nazarena Vélez blanqueó su noviazgo con Pablo Melillo, un corredor de autos que conquistó su corazón. Se habrían conocido en Punta del Este en la inauguración de un restaurante. "Estamos muy bien. Es divina. Tenemos tres hijos cada uno, ella conoce a mis hijos y la aceptaron fantástico. Gracias", dijo Melillo a la prensa. Sin embargo, el corredor tiene una ex, de nombre Verónica Ojeda y estalló furiosa: "Le pregunté si estaba tan enamorado y me dijo que no está con ella, que no está enamorado, que solo estuvo con ella en Punta. Me dio a entender que fue un polvo para año nuevo", dijo.