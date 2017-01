Isabel Macedo vuelve a la TV: “Necesitaba contar una historia en la que no se culpara a la mujer”

20/01/2017 -

Isabel Macedo regresa a la pantalla chica bajo la piel de Raquel, una acomodada empresaria pesquera, en "ADDA, Amar después de amar", la nueva puesta de Telefé (en Santiago del Estero se emitirá por Canal 7) que se estrenará el próximo lunes a las 22 y en cuya historia no se culpa "a la mujer -definió la actriz- porque las cosas no funcionan" al tiempo que se relata con "la mayor cantidad de realidad posible".

La novela en la que la ex periodista de la exitosa tira "Guapas" comparte el rol protagónico con Eleonora Wexler, Mariano Martínez y Federico Amador, relata el fuerte vínculo entre dos parejas, que aparece como disparador de un amor prohibido, capaz de dejar al descubierto una pasada y secreta relación entre dos amantes.

"Es un personaje que yo elegí hacerlo de ese modo", contó Macedo a la agencia de noticias Télam sobre la interpretación de Raquel, y agregó: "No quería que fuese una persona a la cual las cosas le suceden porque está distraída, porque no está atenta o porque está ocupada en otra cosa".

"Amar después de amar" gira en torno de dos parejas, por un lado el matrimonio de Raquel y Damián, encarnado por Federico Amador, también relacionado al negocio pesquero, y por el otro, el de Santiago (Martínez) trabajador de la construcción en vías de expansión y Carolina, una temperamental ama de casa interpretada por Eleonora Wexler.

"A veces estás enamorado y la vida te atropella. Lo único que tenés que saber es cómo caes parado de esa situación y cómo te tenés que manejar a partir de ahí, cuando una desgracia tan grande te toca en la vida", exteriorizó Macedo sobre las vicisitudes que vive su personaje en la serie. La amistad entre estas dos familias será atravesada por interrogantes a partir de un accidente automovilístico, que marcará dos líneas temporales en la historia. "Necesitaba contar una historia en la que no se culpara a la mujer porque las cosas no funcionan, que tuviera la mayor cantidad de realidad posible. A veces, vos no sos la responsable de las cosas que te suceden y sin embargo te pasan. Todo el tiempo tenés la posibilidad de elegir cómo tomar las cosas que te pasan, en la vida tenés menos margen porque si te equivocas capaz tengas una consecuencia próxima que te dañe", dijo. "En una telenovela, para armar un personaje, como armo todos los personajes, siempre sé qué color le gusta y que color no o cómo contestaría y cómo no, y en este caso yo elegí que Raquel no hable mal de nadie, ni siquiera del padre de sus hijos, pero tiene mil preguntas que se hace y que necesita saber".

No está embarazada

Comenzó a circular el rumor de que Isabel Macedo estaría en la dulce espera. En declaraciones al sitio PrimiciasYa.com, Macedo dijo que es "falso" ese rumor.