Los padres de Silvia Süller desmintieron los supuestos maltratos

Silvia Süller armó un verdadero revuelo el fin de semana, luego de haber asegurado en el programa de Mirtha Legrand, que su hermano Marcelo la maltrataba y que incluso le tiró con una plancha. Ahora fue desmentida por sus propios padres, quienes lanzaron fuertes críticas contra la vedette.

Su madre, Nélida dijo que su hijo jamás le pegó y que Silvia miente mucho para estar en la televisión. "Es una chorra y después me dice: 'Tené cuidado con Marcelo'. A ella le dimos cien mil pesos antes de su viaje a Miami y volvió sin un peso".

Por su parte, el padre de la ex vedette dijo: “La relación entre mis hijos no es buena. Marcelo no le pegó a Silvia. Ella dice muchas cosas que no son verdades y a mí eso me duele. No se comporta como fue criada”.

Como se recordará, Guido Süller dijo anteriormente que cree en la palabra de su hermana, pero que prefiere mantenerse al margen y no involucrarse.