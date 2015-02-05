CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Enero 2017

A LAS 22.30 CASO CERRADO-SIN CENSURA.

21/01/2017 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 NICK JR.

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 NICK JR.

(CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. PROHIBIDO

PASAR HERCULES VIGILIA

14.00 SORTEO DE MONO

FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. LOS

DESCENDIENTES

19.30 CINE. LOS SIMPSONS,

LA PELICULA

21.30 CASADOS CON HIJOS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 CASADOS CON HIJOS

(CONTINUACIÓN)

22.30 CASO CERRADO-SIN

CENSURA

00.15 GRAVEDAD ZERO

00.45 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 AYER NOMÁS

CANAL 9

12.00 ARGENTINA POR ARGENTINOS

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 A CONFIRMAR

19.00 AMBIENTE Y MEDIO

20.00 EL MENTOR

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

 EL TRECE

09.15 PANAM Y CIRCO

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 COMO ANILLO AL DEDO

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA DESDE

MAR DEL PLATA

 


CANAL 14 

10.30 EL CLÁSICO: CENTRAL

CBA VS. SAN MARTÍN

12.30 EL ELEGIDO DEL VERANO

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 CHIKUCHIS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PAISANOS

19.00 EN ARMONIA

19.30 BÁSQUET CAPITALINA

21.00 LA TOCATA

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

13.00 TOP RANKING

14.00 SANTIAGO TV

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

12.33 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX

PAN

13.04 JUNTOS.. PERO NO TANTO

14.56 ESPEJITO, ESPEJITO

17.09 FIREWALL

19.24 EL QUINTO ELEMENTO

22.00 SOLDADO UNIVERSAL 4

TCM

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.00 ALF (TEMPORADA 3)

11.30 ALF (TEMPORADA 3)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.00 SUPERMAN

15.40 TERMINATOR 2. JUICIO FINAL

21.00 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ

22.45 EL RESPLANDOR

TNT

06.00 TIEMPO DE VALIENTES

08.01 SUEÑOS DE AMOR

09.53 ENCANTADA

11.42 OZ. EL PODEROSO

13.59 LOS INDESTRUCTIBLES

15.47 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS

MÁQUINAS

17.36 EL LLANERO SOLITARIO

20.26 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA

22.00 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO -

EL LIBRO DE LOS SECRETOS

00.16 DE LA CUNA A LA TUMBA

SPACE

07.44 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LAS DOS

TORRES

11.08 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO

DEL REY

15.01 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA

DE CRISTAL

17.23 BLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

19.49 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI

22.00 EL MECÁNICO

23.46 RIDDICK, EL AMO DE LA OSCURIDAD

CINECANAL

09.05 PECADO ORIGINAL

11.05 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN

12.35 EVOLUCIÓN

14.20 MI PAPÁ Y NUESTRO MUNDO FANTÁSTICO

16.10 MAMMA MIA!. LA PELÍCULA

18.05 MÁS ALLÁ DEL CIELO

19.50 EL VIAJE MÁS LARGO

22.00 LUNA NUEVA

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 SEINFELD

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 MELISSA AND JOEY

10.30 MELISSA AND JOEY

11.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

11.30 BRISBANE INTERNATIONAL

13.00 BRISBANE INTERNATIONAL

14.30 JOVEN Y HAMBRIENTO

15.00 CAMBIADAS AL NACER

16.00 THE FOSTERS

17.00 THE FOSTERS

18.00 THE FOSTERS

19.00 LOBO ADOLESCENTE

20.00 LOBO ADOLESCENTE

21.00 LOBO ADOLESCENTE

22.00 EL CONTRATO

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 22, CONCIERTO DE

MÚSICA POPULAR LATINOAMERICANA

CON GUILLE GAUNA

(VOZ), ANTONIO IBARRA (GUITARRA

Y COROS), Y ÁLVARO GABRIEL

(PERCUSIÓN). ARTISTAS

INVITADOS PRINCE ZACARDI (ARTISTA

PLÁSTICO) CON PINTURA

EN VIVO, Y PAREJA DE DANZAS

LATINAS.

+HOY, A LAS 24, CONCIERTO

ADISTORISIONADO DE LA BANDA

SAPERE AUDE. PRESENTAN EN

FORMATO ACÚSTICO SU CD “DOMÉSTICO”.

LO INTEGRAN MARCELO

ARGAÑARAZ (EN VOZ Y GUITARRA),

FERNANDO CATÁLFANO

(EN BAJO Y COROS), Y FACUNDO

FAVAROLO EN BATERÍA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 21, PEÑA FOLCLÓRICA,

A PARTIR DE LAS 23, CON LA

ACTUACIÓN DE MARIO REINAGA,

LOS GRANDES AMIGOS Y LOS

SANTIAGUEÑOS DEL ALBA.

CINE RENZI

(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)

+HOY, A LAS 20.30 SE PROYECTARÁ

“EL BUEN AMIGO GIGANTE”;

A LAS 22.30, “KÓBLIC”; Y A LAS

00.15, “TERROR 5”. LA ENTRADA

ÚNICA ES DE $30.

CINES

SUNSTAR

MOANA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 14:10 (Cast) 16:20 (Cast) 18:30

(Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)

01:00 (Cast)

SING ¡VEN Y CANTA! (3D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY - 22-01-14:30 (Cast) 17:00

(Cast)

ASSASIN ‘S CREED (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13

AÑOS)

HOY AL 25/01- 19:30 (Cast)

ASSASIN ‘S CREED (3D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13

AÑOS)

HOY- 22:00 (Subt) 00:35 (Subt)

NIEVE NEGRA (2D):

DRAMA (+ 16 AÑOS)

HOY - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30

(Cast) 20:30 (Cast) 22:30 (Cast)

00:30 (Cast)

SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)

HOY Y MAÑANA -15:00 (Cast) 17:30

(Cast)

INVASIÓN ZOMBIE (2D):

TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)

HOY AL 25-01- 19:40 (Subt)

ALIADOS (2D):

ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13

años)

HOY-22:10 (Subt) 00:45 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY Y MAÑANA- 14:10 (Cast) 17:30

(Cast) 20:00 (Cast)

BELLEZA INESPERADA

(2D):

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY- 22:20 (Subt) 00:20 (Subt)

PROGRAMACION SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO

HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS

2D ATP

17:30 - 20:00 - 22:30

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS

3D ATP

18:30 (TODOS LOS DIAS)

ASSASSINS CREED 2D APTA

13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

LA REENCARNACIÓN 2D APTA

16AÑOS

22:50 (TODOS LOS DIAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

NIEVE NEGRA 2D APTA 16

AÑOS

20:50- (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:45

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP

17:50- (TODOS LOS DÍAS)

 
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