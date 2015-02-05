CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Enero 2017
A LAS 22.30 CASO CERRADO-SIN CENSURA.
Por El Liberal
21/01/2017 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 NICK JR.
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 NICK JR.
(CONTINUACIÓN)
12.30 CINE. PROHIBIDO
PASAR HERCULES VIGILIA
14.00 SORTEO DE MONO
FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. LOS
DESCENDIENTES
19.30 CINE. LOS SIMPSONS,
LA PELICULA
21.30 CASADOS CON HIJOS
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 CASADOS CON HIJOS
(CONTINUACIÓN)
22.30 CASO CERRADO-SIN
CENSURA
00.15 GRAVEDAD ZERO
00.45 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 AYER NOMÁS
CANAL 9
12.00 ARGENTINA POR ARGENTINOS
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
17.00 ALERTA COBRA
18.00 COMBATE
22.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 A CONFIRMAR
19.00 AMBIENTE Y MEDIO
20.00 EL MENTOR
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
09.15 PANAM Y CIRCO
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 COMO ANILLO AL DEDO
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA DESDE
MAR DEL PLATA
CANAL 14
10.30 EL CLÁSICO: CENTRAL
CBA VS. SAN MARTÍN
12.30 EL ELEGIDO DEL VERANO
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 CHIKUCHIS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PAISANOS
19.00 EN ARMONIA
19.30 BÁSQUET CAPITALINA
21.00 LA TOCATA
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
13.00 TOP RANKING
14.00 SANTIAGO TV
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
12.33 FESTIVAL DE CINE DE SITGES VR CINEMAX
PAN
13.04 JUNTOS.. PERO NO TANTO
14.56 ESPEJITO, ESPEJITO
17.09 FIREWALL
19.24 EL QUINTO ELEMENTO
22.00 SOLDADO UNIVERSAL 4
TCM
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.00 ALF (TEMPORADA 3)
11.30 ALF (TEMPORADA 3)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.00 SUPERMAN
15.40 TERMINATOR 2. JUICIO FINAL
21.00 DRÁCULA, MUERTO PERO FELIZ
22.45 EL RESPLANDOR
TNT
06.00 TIEMPO DE VALIENTES
08.01 SUEÑOS DE AMOR
09.53 ENCANTADA
11.42 OZ. EL PODEROSO
13.59 LOS INDESTRUCTIBLES
15.47 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS
MÁQUINAS
17.36 EL LLANERO SOLITARIO
20.26 ¡PIRATAS! UNA LOCA AVENTURA
22.00 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO -
EL LIBRO DE LOS SECRETOS
00.16 DE LA CUNA A LA TUMBA
SPACE
07.44 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LAS DOS
TORRES
11.08 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO
DEL REY
15.01 INDIANA JONES Y EL REINO DE LA CALAVERA
DE CRISTAL
17.23 BLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
19.49 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI
22.00 EL MECÁNICO
23.46 RIDDICK, EL AMO DE LA OSCURIDAD
CINECANAL
09.05 PECADO ORIGINAL
11.05 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN
12.35 EVOLUCIÓN
14.20 MI PAPÁ Y NUESTRO MUNDO FANTÁSTICO
16.10 MAMMA MIA!. LA PELÍCULA
18.05 MÁS ALLÁ DEL CIELO
19.50 EL VIAJE MÁS LARGO
22.00 LUNA NUEVA
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 SEINFELD
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
09.30 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 MELISSA AND JOEY
10.30 MELISSA AND JOEY
11.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
11.30 BRISBANE INTERNATIONAL
13.00 BRISBANE INTERNATIONAL
14.30 JOVEN Y HAMBRIENTO
15.00 CAMBIADAS AL NACER
16.00 THE FOSTERS
17.00 THE FOSTERS
18.00 THE FOSTERS
19.00 LOBO ADOLESCENTE
20.00 LOBO ADOLESCENTE
21.00 LOBO ADOLESCENTE
22.00 EL CONTRATO
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 22, CONCIERTO DE
MÚSICA POPULAR LATINOAMERICANA
CON GUILLE GAUNA
(VOZ), ANTONIO IBARRA (GUITARRA
Y COROS), Y ÁLVARO GABRIEL
(PERCUSIÓN). ARTISTAS
INVITADOS PRINCE ZACARDI (ARTISTA
PLÁSTICO) CON PINTURA
EN VIVO, Y PAREJA DE DANZAS
LATINAS.
+HOY, A LAS 24, CONCIERTO
ADISTORISIONADO DE LA BANDA
SAPERE AUDE. PRESENTAN EN
FORMATO ACÚSTICO SU CD “DOMÉSTICO”.
LO INTEGRAN MARCELO
ARGAÑARAZ (EN VOZ Y GUITARRA),
FERNANDO CATÁLFANO
(EN BAJO Y COROS), Y FACUNDO
FAVAROLO EN BATERÍA.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 21, PEÑA FOLCLÓRICA,
A PARTIR DE LAS 23, CON LA
ACTUACIÓN DE MARIO REINAGA,
LOS GRANDES AMIGOS Y LOS
SANTIAGUEÑOS DEL ALBA.
CINE RENZI
(AVDA. BESARES 151, LA BANDA)
+HOY, A LAS 20.30 SE PROYECTARÁ
“EL BUEN AMIGO GIGANTE”;
A LAS 22.30, “KÓBLIC”; Y A LAS
00.15, “TERROR 5”. LA ENTRADA
ÚNICA ES DE $30.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY - 14:10 (Cast) 16:20 (Cast) 18:30
(Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
01:00 (Cast)
SING ¡VEN Y CANTA! (3D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY - 22-01-14:30 (Cast) 17:00
(Cast)
ASSASIN ‘S CREED (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13
AÑOS)
HOY AL 25/01- 19:30 (Cast)
ASSASIN ‘S CREED (3D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13
AÑOS)
HOY- 22:00 (Subt) 00:35 (Subt)
NIEVE NEGRA (2D):
DRAMA (+ 16 AÑOS)
HOY - 14:30 (Cast) 16:30 (Cast) 18:30
(Cast) 20:30 (Cast) 22:30 (Cast)
00:30 (Cast)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)
HOY Y MAÑANA -15:00 (Cast) 17:30
(Cast)
INVASIÓN ZOMBIE (2D):
TERROR, ACCIÓN (+ 16 años)
HOY AL 25-01- 19:40 (Subt)
ALIADOS (2D):
ROMANCE,DRAMA,ACCIÓN. (+13
años)
HOY-22:10 (Subt) 00:45 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY Y MAÑANA- 14:10 (Cast) 17:30
(Cast) 20:00 (Cast)
BELLEZA INESPERADA
(2D):
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY- 22:20 (Subt) 00:20 (Subt)
PROGRAMACION SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS
2D ATP
17:30 - 20:00 - 22:30
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS
3D ATP
18:30 (TODOS LOS DIAS)
ASSASSINS CREED 2D APTA
13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
LA REENCARNACIÓN 2D APTA
16AÑOS
22:50 (TODOS LOS DIAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50
NIEVE NEGRA 2D APTA 16
AÑOS
20:50- (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:45
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP
17:50- (TODOS LOS DÍAS)